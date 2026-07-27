『ウォーキング・デッド』スピンオフ『デッド・シティ』シーズン3本日配信開始＆予告解禁
ドラマ『ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン3』が、本日7月27日より、U‐NEXTにて独占配信。併せて、予告編が解禁された。
【動画】『ウォーキング・デッド』“元宿敵”マギー＆ニーガンのスピンオフ最新章『デッド・シティ』シーズン3予告編
“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』。11シーズンにわたるロングランの末に幕を閉じた大人気シリーズから、生存キャラクターのその後を描くスピンオフシリーズが2022年より順次公開され、日本ではU‐NEXTにて独占配信されている。
『デッド・シティ』は、『ウォーキング・デッド』本編の前半シーズンから活躍してきたマギーと、シーズン6からマギーたちを脅かす凶悪な暴君として登場したニーガンのその後を描くスピンオフシリーズで、マギーの夫グレンをめぐり、深い因縁でつながる「宿敵同士のタッグ」という異質な組み合わせが話題を呼んでいる。
新たに配信開始となるシーズン3では、長年の確執を乗り越えたマギーとニーガンが、マンハッタンでの新たなコミュニティとの出会いをきっかけに、共に支え合い生きていく姿が描かれる。
シーズン3では、ローレン・コーハン演じるマギー、ジェフリー・ディーン・モーガン演じるニーガンのほかに、レナータ（エイミー・ガルシア）、ルイス（ラウル・カスティーヨ）、ディラード（ジミ・シンプソン）などの新キャラクター、マギーの息子ハーシェルやマギーたちとマンハッタンに残る保安官アームストロングら、過去シーズンのキャラクターも続々登場。
ウォーカーから排出されるメタンを資源に、独自の繁栄を遂げるマンハッタンのコミュニティで、新たな生活を始めたマギーたち。そして彼らに迫るダーマの脅威と新たな勢力…。マギーとニーガンはお互いが犯した過去の過ちと向き合いながら、混乱する街を救うことができるのか？
全11シーズンの「ウォーキング・デッド」本編から継続で、下山田綾華がマギー、大塚明夫がニーガンの声を務める、日本語吹替版も同時配信する。
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン3』は、U‐NEXTにて独占配信中。
【動画】『ウォーキング・デッド』“元宿敵”マギー＆ニーガンのスピンオフ最新章『デッド・シティ』シーズン3予告編
“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』。11シーズンにわたるロングランの末に幕を閉じた大人気シリーズから、生存キャラクターのその後を描くスピンオフシリーズが2022年より順次公開され、日本ではU‐NEXTにて独占配信されている。
新たに配信開始となるシーズン3では、長年の確執を乗り越えたマギーとニーガンが、マンハッタンでの新たなコミュニティとの出会いをきっかけに、共に支え合い生きていく姿が描かれる。
シーズン3では、ローレン・コーハン演じるマギー、ジェフリー・ディーン・モーガン演じるニーガンのほかに、レナータ（エイミー・ガルシア）、ルイス（ラウル・カスティーヨ）、ディラード（ジミ・シンプソン）などの新キャラクター、マギーの息子ハーシェルやマギーたちとマンハッタンに残る保安官アームストロングら、過去シーズンのキャラクターも続々登場。
ウォーカーから排出されるメタンを資源に、独自の繁栄を遂げるマンハッタンのコミュニティで、新たな生活を始めたマギーたち。そして彼らに迫るダーマの脅威と新たな勢力…。マギーとニーガンはお互いが犯した過去の過ちと向き合いながら、混乱する街を救うことができるのか？
全11シーズンの「ウォーキング・デッド」本編から継続で、下山田綾華がマギー、大塚明夫がニーガンの声を務める、日本語吹替版も同時配信する。
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ シーズン3』は、U‐NEXTにて独占配信中。