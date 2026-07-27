『ストリートファイター／ザ・ムービー』ムビチケ発売決定！ 劇場限定特典はステッカー2種
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のムビチケ前売券（カード）が、7月31日より全国の劇場窓口（※一部劇場を除く）にて発売されることが決定した。
【動画】『ストリートファイター／ザ・ムービー』ムビチケ＆劇場限定特典ビジュアル
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
ムビチケカードのデザインは、伝説的ファイターが集結した豪華仕様。中央にはシリーズで絶大な人気を誇るリュウ、ケン、春麗の3人を配置。その周囲をガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムといった強者たちが取り囲む、まさに“最強”の布陣が完成した圧巻のビジュアルとなっている。
さらに、劇場窓口でムビチケカードを購入した方には、劇場限定特典としてオリジナルステッカー2種セットをプレゼント。デザインは、本作の代表的キャラクター・ケンがファイティングポーズを構える「スケッチ風デザイン」と、劇中で開催される世界最強決定戦「World Warrior Tournament」（世界最強決定戦）の文字とロゴをあしらった「大会ロゴデザイン」の2種類。
また、劇場窓口での販売開始に合わせ、7月31日から通販およびムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売もスタート。さらに今後、バンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。いずれも数量限定。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
【動画】『ストリートファイター／ザ・ムービー』ムビチケ＆劇場限定特典ビジュアル
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
ムビチケカードのデザインは、伝説的ファイターが集結した豪華仕様。中央にはシリーズで絶大な人気を誇るリュウ、ケン、春麗の3人を配置。その周囲をガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムといった強者たちが取り囲む、まさに“最強”の布陣が完成した圧巻のビジュアルとなっている。
また、劇場窓口での販売開始に合わせ、7月31日から通販およびムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売もスタート。さらに今後、バンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。いずれも数量限定。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。