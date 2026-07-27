ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。ホテルや旅館に泊まらない、コストパフォーマンスを重視した旅行、「コスパ旅」が注目されています。移動と宿泊を兼ねた夜行列車やキャンピングカーの利用が人気を集めています。

■JR西日本の夜行列車「銀河」

まず注目されるのが「夜行列車」です。中でも比較的リーズナブルなのが、JR西日本の「WEST EXPRESS 銀河」。この時期は京都を午後9時すぎに出発し、和歌山県の新宮市に翌日の午前9時半ごろに到着する、およそ12時間の旅となっています。一番手頃な席の価格は8670円です。リクライニングシートは新幹線のグリーン車の座席よりも広く、リクライニングの角度も深くなっているほか、横になれる「ノビノビ座席」もあります。

■JR各社で夜行列車が続々登場

今後も夜間に運行する列車は増える予定です。JR東日本では、「ルナ・アズール」が来年度初めのデビューを目指しています。全席がグリーン、プレミアムグリーンで、1人から4人用の個室が設けられます。品川―青森間を、秋田を通る日本海側回りで週2往復し、12時間半から15時間かけて運行する計画です。1人当たりの料金は、東北新幹線（東京―新青森間）の通常期のグリーン車の代金をやや上回る程度と想定されています。

また、JR東海では来月、1回限定で特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を運行します。来月8日の夜10時に新幹線が東京を出発し、翌朝7時ごろに新大阪に到着するもので、価格は1万5000円です。ちなみに、東京-新大阪間の「のぞみ」指定席は通常期で1万4720円です。

新幹線は騒音などの理由から午前0時から6時間ほどは走行できないルールがあるため、途中の岐阜羽島駅で停車し、朝6時ごろに再び出発するということです。

■予約のコツは「出発の2日前」

JR各社のこうした指定券は、基本的には1か月ほど前から販売が開始され、即完売することも少なくありません。しかし、今からでもチケットが取れるかもしれないコツがあります。それは「出発の2日前」に予約サイトを確認することです。

JR各社の通常の指定券は、出発の2日前にキャンセルすれば手数料は340円ですが、出発前日にキャンセルすると30％の手数料がかかります。このため、手数料が大幅に変わる前の「出発の2日前」にキャンセルする人が増える傾向があるということです。実際に30分ほど前に予約サイトを確認したところ、先ほど紹介した「ウエストエクスプレス銀河」のチケットが数席空いていました。

なぜ、夜に出発して朝に到着する列車がこれほど人気なのでしょうか。航空旅行アナリストの鳥海高太朗氏は、理由は主に2つあると指摘します。「ホテル代の高騰」と「個室化」です。

宿泊業界のデータを分析している企業によると、東京23区でホテルや旅館を2人で利用した時の1泊の平均価格は、7年前の6月と比べて今年6月はおよそ1.7倍になっています。鳥海氏によると、ホテル代が年々高騰していることで、宿泊と移動をセットにして安く抑えたいという流れから夜行列車が選ばれているということです。

さらに、10年ほど前と比べて個室化が進み、家族連れなども利用しやすい環境が整っていることも理由だとしています。

■キャンピングカーも人気

移動と宿泊を兼ねた旅行の形として、キャンピングカーも注目されています。レンタルできる専門店を取材しました。

店舗を訪れていたのは、富士山の麓へ旅行するという台湾出身の4人家族です。借りたのは一番人気だという、大人が4人寝られるタイプのキャンピングカーでした。

車内にはテレビやテーブル、ベッドがあり、エアコンも完備されています。電子レンジやシンクもついています。料金は通常期で24時間3万8000円からで、4人で割れば1人あたり1万円ほどで移動と宿泊ができます。この日は車内でランチを食べながら、富士山までのドライブを楽しんだそうです。

こうしたキャンピングカーのレンタルは増えていて、この専門店では、去年の7月と比べて今月の予約数は3.3倍ほどに増えているということです。

（7月27日放送『news every.』より）