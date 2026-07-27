相川七瀬、11月の日本武道館へ向けた30周年ツアー開幕！ 織田哲郎＆マーティ・フリードマンが参加
歌手の相川七瀬が7月25日、東京・Zepp DiverCityを皮切りに、「30th Anniversary ROCK KINGDOM TOUR 2026」をスタートさせた。
【写真】相川七瀬、30周年ツアー開幕！ ライブフォトギャラリー
昨年に引き続きプロデューサーの織田哲郎と世界的ギタリストのマーティ・フリードマンの2人を迎えて全国を回る今回の全国ツアー。その幕開けとなった東京公演では、息の合った力強いパフォーマンスでオーディエンスを熱狂させ、今年の暑い夏をさらに熱くするステージを作り上げた。相川七瀬はここから、この強力なメンバーとともに全力で突っ走る。
また、ツアー初日となるこの日は、ファイナルの日本武道館公演（11月2日）までちょうど100日となる節目でもある。これに合わせてSNS上ではカウントダウン企画がスタートしており、相川と交流のあるアーティストの登場や過去のお宝写真など、様々な内容が展開されていく。
【LIVE INFORMATION】
「ROCK KINGDOM TOUR 2026」
7月25日 Zepp DiverCity（TOKYO）
8月1日 Zepp Namba
8月2日 Zepp Nagoya
8月9日 SENDAI GIGS
8月11日 Zepp Sapporo
8月16日 Zepp Fukuoka
8月23日 Zepp DiverCity（TOKYO）
「ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL」
11月2日 日本武道館
【写真】相川七瀬、30周年ツアー開幕！ ライブフォトギャラリー
昨年に引き続きプロデューサーの織田哲郎と世界的ギタリストのマーティ・フリードマンの2人を迎えて全国を回る今回の全国ツアー。その幕開けとなった東京公演では、息の合った力強いパフォーマンスでオーディエンスを熱狂させ、今年の暑い夏をさらに熱くするステージを作り上げた。相川七瀬はここから、この強力なメンバーとともに全力で突っ走る。
【LIVE INFORMATION】
「ROCK KINGDOM TOUR 2026」
7月25日 Zepp DiverCity（TOKYO）
8月1日 Zepp Namba
8月2日 Zepp Nagoya
8月9日 SENDAI GIGS
8月11日 Zepp Sapporo
8月16日 Zepp Fukuoka
8月23日 Zepp DiverCity（TOKYO）
「ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL」
11月2日 日本武道館