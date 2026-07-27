『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公開3日間で動員10万人＆興収1.4億円突破の大ヒットスタート！
7月24日に公開されたアニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、24日〜26日までの3日間で、興収1億4384万5100円、動員10万6347名の大ヒットスタートを切った。
【写真】パウパトメンバー、レックス、物語のキーマンも！ 『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』キャラポス
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
公開後、SNS上ではパウパトたちの活躍やキュートな恐竜ルバーブに夢中になる子どもの姿を喜ぶ声が続出。過酷なトラブルにも仲間と助け合い立ち向かう姿に、子どもだけでなく大人も胸を熱くし、涙する人が相次いでいるほか、入場者プレゼントの、“ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード”も好評だ。
チェイス＆マーシャルのグリーティングイベントなど、夏休みならではの施策が全国各地で今後も続々と予定されている本作。映画館で、ダイノ・アイランドでの大冒険を体感したい。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は公開中。
【写真】パウパトメンバー、レックス、物語のキーマンも！ 『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』キャラポス
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
チェイス＆マーシャルのグリーティングイベントなど、夏休みならではの施策が全国各地で今後も続々と予定されている本作。映画館で、ダイノ・アイランドでの大冒険を体感したい。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は公開中。