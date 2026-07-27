ホロライブ・AZKi、ガチャの“恐ろしさ”に困惑「バグっちゃう金銭感覚」
「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、27日までにチャンネルを更新。ソーシャルゲームにおけるガチャの“恐ろしさ”を知り驚いた。
【動画】ガチャの“天井”にかかる金額に驚きを隠せないAZKiさん（3：50：26ごろ）
今回の配信でスマートフォン向けゲーム『hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）』を実況したAZKiさん。本作はリズムゲームを中心としたテーマパークが舞台のリズム＆RPGだ。
実況後の雑談では、本作のガチャについて話す場面があり、彼女は「これまであんまりガチャ文化に馴染んでこなくて。星5（最高レア）を完凸するには何枚引けばいいんですか？」とリスナーに質問。すると「最初の1枚＋5枚だから計6枚引かないとだね」という驚きの回答が返ってきた。さらに、リスナーからは欲しいカードが必ず手に入る「天井」についても情報があり「1天井6万円!? じゃあ6×6で36万？」「バグっちゃう金銭感覚が」「36万円あったらスイートルームとか泊まれるよ？」と驚いていた。
必ずしも完凸に36万円かかるというわけではないが、この話題にファンからは「ここでも常識人であることを見せつけてくるあずきち」「くれぐれも一般人がマネをしてはいけない」「ほどほどにしましょう」「ガチャはゲームの皮を被ったギャンブル」「36万あったらバイク買える」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
【動画】ガチャの“天井”にかかる金額に驚きを隠せないAZKiさん（3：50：26ごろ）
今回の配信でスマートフォン向けゲーム『hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）』を実況したAZKiさん。本作はリズムゲームを中心としたテーマパークが舞台のリズム＆RPGだ。
実況後の雑談では、本作のガチャについて話す場面があり、彼女は「これまであんまりガチャ文化に馴染んでこなくて。星5（最高レア）を完凸するには何枚引けばいいんですか？」とリスナーに質問。すると「最初の1枚＋5枚だから計6枚引かないとだね」という驚きの回答が返ってきた。さらに、リスナーからは欲しいカードが必ず手に入る「天井」についても情報があり「1天井6万円!? じゃあ6×6で36万？」「バグっちゃう金銭感覚が」「36万円あったらスイートルームとか泊まれるよ？」と驚いていた。
必ずしも完凸に36万円かかるというわけではないが、この話題にファンからは「ここでも常識人であることを見せつけてくるあずきち」「くれぐれも一般人がマネをしてはいけない」「ほどほどにしましょう」「ガチャはゲームの皮を被ったギャンブル」「36万あったらバイク買える」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」