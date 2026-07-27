「タイプすぎてどうしょう」元テレ東人気フリーアナ、髪バッサリで印象激変に絶賛の声
フリーアナウンサーの鷲見玲奈が1日にインスタグラムを更新。撮影中のメイキングショットを披露すると、ファンから「安定感抜群の美しさ」「可愛すぎる」といった反響が寄せられた。
【写真】元テレ東人気フリーアナ、ショートパンツから美脚あらわ
鷲見は「夏だぁーーーーーー！！ 髪の毛をまたバサッと切りました」と、さっぱりしたことを報告。「カットはまた、ショートの神様 @view_iwasun のところで」「髪を洗うのも乾かすのもセットも、本当に楽になった！最高」と夏らしいスタイリングに大満足のようで、「長いのは長いので好きなんですけどねー！伸ばしたいけど切りたい！不思議ね」と心境を明かしている。
1つ前の投稿まで胸元まであった髪の毛は、うなじのあたりできれいに切りそろえられている。そんな鷲見の新しいヘアスタイルに、コメント欄には
「めちゃくちゃ切りましたね！ ショートお似合いです！」「ショートヘア復活！」「ショートカットが好きです」「ほんとタイプすぎてどうしょう」といった絶賛の声が相次いでいる。
■鷲見 玲奈（すみ れいな）
1990年5月12日生まれ、岐阜県出身。セント・フォース所属。2013年にテレビ東京に入社し、スポーツ番組やバラエティー番組など幅広いジャンルを担当した。2020年3月にテレビ東京を退社。2022年1月11日に一般男性と結婚。2024年4月には第1子を出産した。
引用：「鷲見玲奈」インスタグラム（＠sumi__reina）
【写真】元テレ東人気フリーアナ、ショートパンツから美脚あらわ
鷲見は「夏だぁーーーーーー！！ 髪の毛をまたバサッと切りました」と、さっぱりしたことを報告。「カットはまた、ショートの神様 @view_iwasun のところで」「髪を洗うのも乾かすのもセットも、本当に楽になった！最高」と夏らしいスタイリングに大満足のようで、「長いのは長いので好きなんですけどねー！伸ばしたいけど切りたい！不思議ね」と心境を明かしている。
「めちゃくちゃ切りましたね！ ショートお似合いです！」「ショートヘア復活！」「ショートカットが好きです」「ほんとタイプすぎてどうしょう」といった絶賛の声が相次いでいる。
■鷲見 玲奈（すみ れいな）
1990年5月12日生まれ、岐阜県出身。セント・フォース所属。2013年にテレビ東京に入社し、スポーツ番組やバラエティー番組など幅広いジャンルを担当した。2020年3月にテレビ東京を退社。2022年1月11日に一般男性と結婚。2024年4月には第1子を出産した。
引用：「鷲見玲奈」インスタグラム（＠sumi__reina）