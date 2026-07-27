かわいすぎる吉本新喜劇女優、美脚あらわミニスカ“美人秘書”姿に反響「大人キレイな感じ」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の小寺真理が27日にInstagramを更新し、不動産会社の社長秘書に扮した姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】かわいすぎる新喜劇女優、美脚あらわの金髪JKスタイル！ メイド姿にミニスカポリス姿、大胆な写真集カットも（8枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットなどを公開し、今月11日には金髪のギャル女子高生に扮した姿を公開し、ファンを喜ばせていた。
そんな小寺はこの日、「今日は明石市にお邪魔してきました」「吉本不動産の社長秘書の役」とつづり、明石市の公演のオフショットを公開。黒髪の小寺は黒いジャケットにミニスカートという出で立ちで足を組んで笑みを浮かべている。
コメント欄には「大人キレイな感じ」「わかりやすい社長秘書」「いそう！」「とても可愛いです」「まさに理想の秘書ですやん〜」といった反響が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）
【写真】かわいすぎる新喜劇女優、美脚あらわの金髪JKスタイル！ メイド姿にミニスカポリス姿、大胆な写真集カットも（8枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットなどを公開し、今月11日には金髪のギャル女子高生に扮した姿を公開し、ファンを喜ばせていた。
そんな小寺はこの日、「今日は明石市にお邪魔してきました」「吉本不動産の社長秘書の役」とつづり、明石市の公演のオフショットを公開。黒髪の小寺は黒いジャケットにミニスカートという出で立ちで足を組んで笑みを浮かべている。
コメント欄には「大人キレイな感じ」「わかりやすい社長秘書」「いそう！」「とても可愛いです」「まさに理想の秘書ですやん〜」といった反響が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）