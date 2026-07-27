“可愛すぎる”元スタバ店員、海辺で美スタイル全開 グラビアも話題の22歳
女優でインフルエンサーの安井南が27日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員が「スタイル抜群」 水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が「葉山大好き 神奈川県民」と投稿したのは、海辺でのタイトな黒ワンピース姿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「いい写真」「可愛いなぁ」「すごく綺麗」などの声が相次いで上がっている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）、X（@yasaiminami）
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員が「スタイル抜群」 水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が「葉山大好き 神奈川県民」と投稿したのは、海辺でのタイトな黒ワンピース姿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「いい写真」「可愛いなぁ」「すごく綺麗」などの声が相次いで上がっている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）、X（@yasaiminami）