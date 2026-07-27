安井南、過去ショット　※「安井南」Instagram

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　女優でインフルエンサーの安井南が27日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。

【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員が「スタイル抜群」　水着グラビアも（6枚）

　2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。

　そんな彼女が「葉山大好き　神奈川県民」と投稿したのは、海辺でのタイトな黒ワンピース姿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「いい写真」「可愛いなぁ」「すごく綺麗」などの声が相次いで上がっている。

引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）、X（@yasaiminami）