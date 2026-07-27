元宝塚星組トップ・礼真琴が喜びの声！ 初の冠音楽番組が9月スタート＆番組ビジュアル公開
元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴がホストを務める新音楽番組『礼真琴CROSS HAUS（クロス ハウス）』が、WOWOWにて9月12日より放送・配信されることが決定した。
【写真】礼真琴が爽やかなコーデで登場！ 撮り下ろしフォトギャラリー
礼真琴は、2009年に宝塚歌劇団へ首席で入団し、星組に配属。2019年より約6年にわたり、星組トップスターを務め、昨年同歌劇団を退団した。歌・ダンス・芝居のすべてをハイレベルでこなし、トップ・オブ・トップと呼ばれる実力を持ちながらも、親しみやすい人柄と愛されるキャラクターで絶大な人気を誇る。退団後も映像作品への出演のほか、『BOOP！ The Musical』にベティー ブープ役で主演するなど、活躍の幅を広げている。
そんな礼が、これまで多様なアーティストのライブや音楽番組をハイクオリティーで制作してきたWOWOWとコラボレート。礼が冠番組を持つのは今回が初となる。
本番組では、ホストの礼が毎回多彩なアーティストをゲストに招き、ここでしか聴くことのできない名曲のデュエットやトークを披露する。卓越した表現力を持つ彼女が、ゲストの才能と掛け合わさることでどのようなパフォーマンスを魅せてくれるのか。豪華ゲストとのコラボレーションによってさらに引き出されるであろう、新たな魅力も見どころだ。
併せて、番組のメインビジュアルも同時に公開された。ブルーを基調としたスタイリッシュな世界観の中で、礼が腕を交差（クロス）させたシンメトリーな構図で、非常にインパクトのあるデザインだ。中央に走るサウンドウェーブのグラフィックと、鏡合わせになった彼女のクールな姿は、これから交わる多彩なゲストとのデュエットやトークを通して、未知なる表現へと進化していく礼真琴を表現している。第1回ゲストについては、追って発表予定。
礼は「このたび、WOWOWで初めてレギュラー番組を担当させていただくことになりました。とても嬉しく、今からワクワクしています。大好きな音楽を通して、素晴らしいアーティストの皆さんと出会い、一緒に歌い、語り合える時間を持てることを幸せに感じています。この番組で、音楽の楽しさや素晴らしさを、見てくださる皆さまにお届けできたら嬉しいです。毎回生まれる特別な瞬間を、ぜひ楽しみにしていてください！」とコメントしている。
『礼真琴CROSS HAUS』は、WOWOWにて9月12日22時放送・配信（初回60分拡大スペシャル）。以降、毎月最終金曜にレギュラー番組（30分）として放送予定。
【写真】礼真琴が爽やかなコーデで登場！ 撮り下ろしフォトギャラリー
礼真琴は、2009年に宝塚歌劇団へ首席で入団し、星組に配属。2019年より約6年にわたり、星組トップスターを務め、昨年同歌劇団を退団した。歌・ダンス・芝居のすべてをハイレベルでこなし、トップ・オブ・トップと呼ばれる実力を持ちながらも、親しみやすい人柄と愛されるキャラクターで絶大な人気を誇る。退団後も映像作品への出演のほか、『BOOP！ The Musical』にベティー ブープ役で主演するなど、活躍の幅を広げている。
本番組では、ホストの礼が毎回多彩なアーティストをゲストに招き、ここでしか聴くことのできない名曲のデュエットやトークを披露する。卓越した表現力を持つ彼女が、ゲストの才能と掛け合わさることでどのようなパフォーマンスを魅せてくれるのか。豪華ゲストとのコラボレーションによってさらに引き出されるであろう、新たな魅力も見どころだ。
併せて、番組のメインビジュアルも同時に公開された。ブルーを基調としたスタイリッシュな世界観の中で、礼が腕を交差（クロス）させたシンメトリーな構図で、非常にインパクトのあるデザインだ。中央に走るサウンドウェーブのグラフィックと、鏡合わせになった彼女のクールな姿は、これから交わる多彩なゲストとのデュエットやトークを通して、未知なる表現へと進化していく礼真琴を表現している。第1回ゲストについては、追って発表予定。
礼は「このたび、WOWOWで初めてレギュラー番組を担当させていただくことになりました。とても嬉しく、今からワクワクしています。大好きな音楽を通して、素晴らしいアーティストの皆さんと出会い、一緒に歌い、語り合える時間を持てることを幸せに感じています。この番組で、音楽の楽しさや素晴らしさを、見てくださる皆さまにお届けできたら嬉しいです。毎回生まれる特別な瞬間を、ぜひ楽しみにしていてください！」とコメントしている。
『礼真琴CROSS HAUS』は、WOWOWにて9月12日22時放送・配信（初回60分拡大スペシャル）。以降、毎月最終金曜にレギュラー番組（30分）として放送予定。