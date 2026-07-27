元“宝塚トップ”コンビの2ショットにファン歓喜「なんてお似合いなの」「大好きなお二人」
女優の純名里沙が26日までにInstagramを更新。宝塚歌劇団時代にも共演した人気女優との2ショットを披露すると、ファンから「なんてお似合いなの」「ミキ純尊いです」といった反響が寄せられた。
【写真】人気女優は撮影終わりにふらっとすっぴん帰宅 ほか美女6人のノーメイクショット！
現在、都内で上演中の舞台『ジャコメッティのように』に出演中の純名が投稿したのは、女優で宝塚歌劇団OGの真矢ミキとの2ショット。写真にはリラックスした笑顔で寄り添う純名と真矢の姿が収められている。
共に宝塚歌劇団の花組トップで、在籍中には真矢の相手役も務めていた純名。投稿の中で純名は真矢について「ドラマや映画でとーってもお忙しい中 なんと、当日券を購入くださり 舞台「ジャコメッティのように」を観にいらしてくださいました」と報告。さらに「尊敬する大好きな先輩が舞台を観に来てくださり 色んなお話ができる事、、こんな有り難い事はないのだと、、ミキさんの暖かさがずっと沁みております、、」とつづっている。
純名と真矢の再会2ショットに、ファンからは「なんとお美しいおふたり!!」「なんてお似合いなの」「ほんと大好きなお二人ですー！」「ミキ純尊いです」などの声が集まっている。
引用：「純名里沙」Instagram（@risajunna3158）
【写真】人気女優は撮影終わりにふらっとすっぴん帰宅 ほか美女6人のノーメイクショット！
現在、都内で上演中の舞台『ジャコメッティのように』に出演中の純名が投稿したのは、女優で宝塚歌劇団OGの真矢ミキとの2ショット。写真にはリラックスした笑顔で寄り添う純名と真矢の姿が収められている。
純名と真矢の再会2ショットに、ファンからは「なんとお美しいおふたり!!」「なんてお似合いなの」「ほんと大好きなお二人ですー！」「ミキ純尊いです」などの声が集まっている。
引用：「純名里沙」Instagram（@risajunna3158）