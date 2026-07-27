「感動で泣きそう」岸谷香、プリプリメンバーとハグ！ 再会ショットにファン感動
往年の人気ガールズバンド、元「プリンセス プリンセス」メンバーでシンガーソングライターの岸谷香が27日にInstagramを更新し、元プリプリメンバーとの再会ショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】岸谷香、ミニスカから美脚！ ピチピチの20代の全身ショット
前日、岸谷のバンドツアー「Unlock the girlsツアー2026」のファイナルの豊洲PIT公演をやり遂げた岸谷。パフォーマンス中の姿や、バックステージでのオフショットを公開する中、「昨夜はこんなゲストが観に来てくれました〜」「そして、沢山のお花も、楽屋に頂きました〜」と感謝を告げながら、ファイナルに駆けつけてくれたプリプリのリーダーにしてベーシストだった渡辺敦子との2ショットを公開した。写真では渡辺が、ツアーをやり遂げた岸田を労うように熱いハグをし、顔を寄せ合うなど、仲の良さがうかがえる。
プリプリメンバーの再会ショットに、コメント欄には「長女と末っ子のハグ 感動で泣きそう」「あっこちゃん来てたのね」「いい写真をありがとう！」「あっこちゃんの前では途端に末っ子モード 可愛い」といった往年のファンからのコメントが書き込まれている。
■岸谷香（きしたにかおり）
1967年2月17日広島県生まれ。東京都出身。1986年にロックバンド「プリンセス プリンセス」メンバー・奥居香としてメジャーデビュー。1996年、武道館公演をもってバンドを解散。同年に俳優の岸谷五朗と結婚。1997年にソロ活動をスタートした。2001年に第1子を出産し、芸名を結婚後の本名である岸谷香へと改めた。
引用：「岸谷香」Instagram（@unlockthegirls）
【写真】岸谷香、ミニスカから美脚！ ピチピチの20代の全身ショット
前日、岸谷のバンドツアー「Unlock the girlsツアー2026」のファイナルの豊洲PIT公演をやり遂げた岸谷。パフォーマンス中の姿や、バックステージでのオフショットを公開する中、「昨夜はこんなゲストが観に来てくれました〜」「そして、沢山のお花も、楽屋に頂きました〜」と感謝を告げながら、ファイナルに駆けつけてくれたプリプリのリーダーにしてベーシストだった渡辺敦子との2ショットを公開した。写真では渡辺が、ツアーをやり遂げた岸田を労うように熱いハグをし、顔を寄せ合うなど、仲の良さがうかがえる。
■岸谷香（きしたにかおり）
1967年2月17日広島県生まれ。東京都出身。1986年にロックバンド「プリンセス プリンセス」メンバー・奥居香としてメジャーデビュー。1996年、武道館公演をもってバンドを解散。同年に俳優の岸谷五朗と結婚。1997年にソロ活動をスタートした。2001年に第1子を出産し、芸名を結婚後の本名である岸谷香へと改めた。
引用：「岸谷香」Instagram（@unlockthegirls）