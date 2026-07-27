“日本一お酒が似合う道産子グラドル”、短パンから美脚あらわ 素足でくつろぐ帰省ショットに反響
グラビアアイドルの小坂田純奈が23日にInstagramを更新し、北海道の実家に帰省した姿を公開。短パンでくつろいでいる姿にファンから反響が寄せられている。
【写真】道産子グラドル・小坂田純奈、スタイル抜群の水着姿！（8枚）
小坂田が「7/26の釧路湿原マラソンのために釧路の実家へ」と明かし、実家のソファーでデニムの短パンにTシャツというラフなスタイルでくつろいでいる姿を公開。「家にあった恵比寿飲んでたら実家のワンに突撃された」とつづっているとおり、缶ビールを楽しんでいるところに、ワンコがやってきたようだ。
ファンからは、実家でつかの間のリラックスした姿、表情を見せる小坂田に対して「かわいい！」などの声が集まっている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には「週刊プレイボーイ」（集英社）、「月刊エンタメ」（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）
【写真】道産子グラドル・小坂田純奈、スタイル抜群の水着姿！（8枚）
小坂田が「7/26の釧路湿原マラソンのために釧路の実家へ」と明かし、実家のソファーでデニムの短パンにTシャツというラフなスタイルでくつろいでいる姿を公開。「家にあった恵比寿飲んでたら実家のワンに突撃された」とつづっているとおり、缶ビールを楽しんでいるところに、ワンコがやってきたようだ。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には「週刊プレイボーイ」（集英社）、「月刊エンタメ」（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）