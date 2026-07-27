『トイ・ストーリー５』公開4週目も洋画No.1！ ピクサー・アニメーション作品史上最速で80億円を突破
アニメ映画『トイ・ストーリー５』が、公開4週目も週末ランキングで洋画No.1を獲得。国内興行収入はピクサー・アニメーション作品史上最速で80億円を突破し、全世界興収も10億ドルを突破。2026年公開作品で世界興行収入No.1となった。
【動画】ウッディとバズがリリーパッドと全面対決!? アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編シーン
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が、大ヒット上映中だ。
公開初週末3日間の動員数は164万人、興行収入は24億1510万円を記録。社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（最終興収157.4億円）を上回り、実写作品を含む歴代洋画作品のオープニング興行収入No.1という快挙を達成した。
公開2週目も勢いは衰えず、ディズニー作品歴代最速で興行収入50億円を突破。さらに公開4週目の週末を終えた7月26日までの24日間累計では、興行収入85億4871万970円、観客動員597万5986人を記録した。
公開23日目（7月3日〜7月25日）での興行収入80億円突破は、社会現象的大ヒットとなった『ズートピア２』を上回り、ディズニー・アニメーション作品およびディズニー＆ピクサー作品として史上最速の記録となった。7月24日〜26日の週末3日間では興行収入7億7347万1600円、観客動員54万6513人を記録し、週末ランキング洋画No.1に輝いている。
本作の勢いは日本にとどまらず、世界でも旋風を巻き起こしている。全世界興行収入は10億2205万5658ドル（約1645億5096万円）を記録し、大ヒットの指標とされる10億ドルの大台を突破。2026年公開作品で世界興行収入No.1となった。本格的な夏休みシーズンを迎え、さらなるヒットが期待される。（7月27日付「Box Office Mojo」調べ、1ドル＝161円換算）
劇場には10〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女、カップルなど幅広い層が足を運んでいる。長年愛され続けるシリーズの人気に加え、ウッディやバズ、リリーパッド、テック・トリオら新キャラクターたちのセリフも大きな反響を呼んでいる。SNSにも絶賛の声が寄せられ、世代を問わず心に響く名セリフが感動をさらに深めている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。
【動画】ウッディとバズがリリーパッドと全面対決!? アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編シーン
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が、大ヒット上映中だ。
公開2週目も勢いは衰えず、ディズニー作品歴代最速で興行収入50億円を突破。さらに公開4週目の週末を終えた7月26日までの24日間累計では、興行収入85億4871万970円、観客動員597万5986人を記録した。
公開23日目（7月3日〜7月25日）での興行収入80億円突破は、社会現象的大ヒットとなった『ズートピア２』を上回り、ディズニー・アニメーション作品およびディズニー＆ピクサー作品として史上最速の記録となった。7月24日〜26日の週末3日間では興行収入7億7347万1600円、観客動員54万6513人を記録し、週末ランキング洋画No.1に輝いている。
本作の勢いは日本にとどまらず、世界でも旋風を巻き起こしている。全世界興行収入は10億2205万5658ドル（約1645億5096万円）を記録し、大ヒットの指標とされる10億ドルの大台を突破。2026年公開作品で世界興行収入No.1となった。本格的な夏休みシーズンを迎え、さらなるヒットが期待される。（7月27日付「Box Office Mojo」調べ、1ドル＝161円換算）
劇場には10〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女、カップルなど幅広い層が足を運んでいる。長年愛され続けるシリーズの人気に加え、ウッディやバズ、リリーパッド、テック・トリオら新キャラクターたちのセリフも大きな反響を呼んでいる。SNSにも絶賛の声が寄せられ、世代を問わず心に響く名セリフが感動をさらに深めている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。