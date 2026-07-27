『トイ・ストーリー5』公開24日で興収85億円突破 世界興収で2026年公開映画No.1に
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が、日本をはじめ世界中で快進撃を続けている。
【動画】テック・トリオがジェシーを“嘘つき”呼ばわりでケンカに？（本編映像）
日本では4週目の7月24日から26日の週末3日間で興収7億7347万1600円、動員54万6513人を記録。公開23日目で興収80億円を突破し、『ズートピア2』を上回るディズニー・アニメーション作品およびディズニー＆ピクサー作品として史上最速の記録となった。26日までの24日間で国内興行収入85億4871万970円、動員597万5986人となっている。
世界でも勢いは止まらず、世界興行収入は10億2205万5658ドル（※Box Office Mojo」調べ約1645億円、1ドル＝161円換算）を突破。大台となる10億ドルを超え、2026年公開映画の世界興収ランキングで首位に立った。
1995年に始まった「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちの友情と持ち主との絆を描き、世代を超えて愛され続けてきた人気シリーズ。
最新作では、ウッディやバズに加え、新キャラクターのリリーパッドやテック・トリオも登場し、子どもから大人まで幅広い世代の支持を集めている。本格的な夏休みシーズンを迎え、さらなる興行収入の伸びにも期待が集まりそうだ。
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日本では4週目の7月24日から26日の週末3日間で興収7億7347万1600円、動員54万6513人を記録。公開23日目で興収80億円を突破し、『ズートピア2』を上回るディズニー・アニメーション作品およびディズニー＆ピクサー作品として史上最速の記録となった。26日までの24日間で国内興行収入85億4871万970円、動員597万5986人となっている。
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最新作では、ウッディやバズに加え、新キャラクターのリリーパッドやテック・トリオも登場し、子どもから大人まで幅広い世代の支持を集めている。本格的な夏休みシーズンを迎え、さらなる興行収入の伸びにも期待が集まりそうだ。