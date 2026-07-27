映画ランキング：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』初登場1位、『映画 仮面ライダーゼッツ〜』など3作品もランクイン
最新の全国映画動員ランキング（7月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）は、イラストレイターのナガノによる世界的人気コンテンツを初映画化したアニメーション『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、初日から3日間で動員150万8500人、興収22億4000万円をあげ、初登場1位に輝いた。ナガノ完全監修のもと、原作漫画シリーズ屈指の人気エピソード「セイレーン編」を及川啓監督が映像化。声の出演は青木遥、田中誠人、小澤亜李ほか。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
『トイ・ストーリー５』は前週と同じく2位をキープ。週末3日間の成績は動員54万6500人、興収7億7300万円。累計成績は動員597万人、興収85億円を突破した。
前週1位で初登場した『キングダム 魂の決戦』は、週末3日間で動員44万9600人、興収7億3400万円をあげて3位に。累計成績は動員214万人、興収33億円を超えている。
4位には『Michael／マイケル』が続き、週末3日間で動員13万9700人、興収2億2100万円を記録。累計成績は動員435万人、興収69億円を突破した。
このほか新作では、Ｗヒーローによる夏の2本立て映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が5位に初登場。『仮面ライダーゼッツ』の監督は上堀内佳寿也、出演は今井竜太郎、古川雄輝、堀口真帆ほか。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の監督は福沢博文、出演は長田光平、赤羽流河、角心菜ほか。
6位には、カル・ブランカー監督による北米発の人気子ども向けアニメーションの劇場版シリーズ第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』がランクイン。声の出演は、日本語吹替版の潘めぐみ、小市眞琴、井澤詩織らレギュラー陣に加え、ゲスト声優として大島優子、お笑いコンビ“レインボー”のジャンボたかお＆池田直人が参加している。
7位には、清水崇監督が主演にアイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌を迎えた学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』が初登場。若者の間で密かに流行る“絶対にやってはいけない遊び”が実行され、心理カウンセラーの平瀬小春が妹とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく。共演は星乃あんな、大西利空、向井怜衣ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月24日〜26日）
1（NEW）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（公開週1）
2（2→）トイ・ストーリー５（4）
3（1↓）キングダム 魂の決戦（2）
4（3↓）Michael／マイケル（7）
5（NEW）仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Ｗヒーロー夏映画 2026（1）
6（NEW）パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（1）
7（NEW）だぁれかさんとアソぼ？（1）
8（4↓）口に関するアンケート（4）
9（7↓）オブセッション 災愛（2）
10（6↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（10）
※11（5↓）君と花火と約束と（2）
『トイ・ストーリー５』は前週と同じく2位をキープ。週末3日間の成績は動員54万6500人、興収7億7300万円。累計成績は動員597万人、興収85億円を突破した。
前週1位で初登場した『キングダム 魂の決戦』は、週末3日間で動員44万9600人、興収7億3400万円をあげて3位に。累計成績は動員214万人、興収33億円を超えている。
4位には『Michael／マイケル』が続き、週末3日間で動員13万9700人、興収2億2100万円を記録。累計成績は動員435万人、興収69億円を突破した。
このほか新作では、Ｗヒーローによる夏の2本立て映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション／超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が5位に初登場。『仮面ライダーゼッツ』の監督は上堀内佳寿也、出演は今井竜太郎、古川雄輝、堀口真帆ほか。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の監督は福沢博文、出演は長田光平、赤羽流河、角心菜ほか。
6位には、カル・ブランカー監督による北米発の人気子ども向けアニメーションの劇場版シリーズ第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』がランクイン。声の出演は、日本語吹替版の潘めぐみ、小市眞琴、井澤詩織らレギュラー陣に加え、ゲスト声優として大島優子、お笑いコンビ“レインボー”のジャンボたかお＆池田直人が参加している。
7位には、清水崇監督が主演にアイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌を迎えた学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』が初登場。若者の間で密かに流行る“絶対にやってはいけない遊び”が実行され、心理カウンセラーの平瀬小春が妹とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく。共演は星乃あんな、大西利空、向井怜衣ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月24日〜26日）
1（NEW）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（公開週1）
2（2→）トイ・ストーリー５（4）
3（1↓）キングダム 魂の決戦（2）
4（3↓）Michael／マイケル（7）
5（NEW）仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Ｗヒーロー夏映画 2026（1）
6（NEW）パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（1）
7（NEW）だぁれかさんとアソぼ？（1）
8（4↓）口に関するアンケート（4）
9（7↓）オブセッション 災愛（2）
10（6↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（10）
※11（5↓）君と花火と約束と（2）