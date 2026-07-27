『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開3日間で興収22.4億円突破 週末動員ランキング首位スタート
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、公開3日間で興行収入22.4億円突破。週末動員ランキング1位の大ヒットスタートを切った。
【動画】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総出演＆ハチワレ歌唱のOPテーマ入り90秒予告解禁
イラストレーター・ナガノが描く、X（旧Twitter）発のマンガ作品「ちいかわ」。連載開始以来、ちいかわ、ハチワレ、うさぎら個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が多くの読者を魅了してきた。
その人気はとどまるところを知らず、「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し、史上初の3連覇を達成。2022年に放送を開始したアニメも、YouTubeでの見逃し配信の総再生回数が5億回を突破するなど、日本のみならず世界中で幅広い世代から愛される人気コンテンツとなっている。
そんな「ちいかわ」初の映画化作品となる本作が、7月24日より全国447館（IMAX65館を含む）で公開された。原作屈指の長編エピソード“セイレーン編”を映画化した本作は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎら人気キャラクターが総登場するほか、島二郎やセイレーンといった新キャラクターも登場。映画化発表時から大きな話題を集め続け、7月24日〜26日の3日間で観客動員150万8538人、興行収入22億4033万3500円を記録した。
本作は原作のナガノが完全監修。SNSでは高評価の声が相次ぎ、さまざまな考察がSNSで盛り上がりを見せている。映画レビューサイト「Filmarks（フィルマークス）」では★4.2を獲得するなど、高い評価を得ている。
エンディングテーマは、オープニングテーマ「くつずれ」に続き、ナガノが作詞、トクマルシューゴが作曲を手がけた新曲「机さする」（歌唱：青木遥）。エンドロールでは、島から帰還したちいかわたちのその後の暮らしも描かれている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
【動画】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総出演＆ハチワレ歌唱のOPテーマ入り90秒予告解禁
イラストレーター・ナガノが描く、X（旧Twitter）発のマンガ作品「ちいかわ」。連載開始以来、ちいかわ、ハチワレ、うさぎら個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が多くの読者を魅了してきた。
そんな「ちいかわ」初の映画化作品となる本作が、7月24日より全国447館（IMAX65館を含む）で公開された。原作屈指の長編エピソード“セイレーン編”を映画化した本作は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎら人気キャラクターが総登場するほか、島二郎やセイレーンといった新キャラクターも登場。映画化発表時から大きな話題を集め続け、7月24日〜26日の3日間で観客動員150万8538人、興行収入22億4033万3500円を記録した。
本作は原作のナガノが完全監修。SNSでは高評価の声が相次ぎ、さまざまな考察がSNSで盛り上がりを見せている。映画レビューサイト「Filmarks（フィルマークス）」では★4.2を獲得するなど、高い評価を得ている。
エンディングテーマは、オープニングテーマ「くつずれ」に続き、ナガノが作詞、トクマルシューゴが作曲を手がけた新曲「机さする」（歌唱：青木遥）。エンドロールでは、島から帰還したちいかわたちのその後の暮らしも描かれている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。