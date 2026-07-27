エマ・ロバーツが結婚！ 叔母ジュリア・ロバーツ夫妻が挙式に駆け付ける
海外ドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』などに出演するエマ・ロバーツが、現地時間7月25日に、かねてより婚約していたミュージシャンのコーディ・ジョンと結婚した。挙式には、叔母であるジュリア・ロバーツも夫ダニー・モダーと一緒に駆け付けたようだ。
【写真】エマ・ロバーツ、祝！ 第1子出産 ベスト・マタニティワンピースを振り返る
Page Sixによると、エマとコーディは25日、米アイダホ州サンバレーにて、ロマンティックなガーデンウェディングを開催。エマは、元恋人ギャレット・ヘドランドとの間に生まれた息子ロードスと手をつないでバージンロードを歩き、ジュリア夫妻ら家族や、親しい友人ゲストが見守る中、コーディと永遠の愛を誓ったという。
モニーク・リュイリエによるスリットの入ったシフォンドレスに、おそろいのヘッドドレスを合わせたエマは、白とグリーンを基調としたブーケを手にしていた模様。一方、息子のロードスは白いスーツにグリーンのスニーカーをコーディネート。新郎のコーディは茶色のタキシード姿だった。
ジュリアはネイビーに白のポルカドットプリントのドレスを身に着け、式の途中、ロードスに話しかける様子も写真に撮られている。
なお、エマとコーディは2022年8月、コーディのインスタグラムでキスショットを公開し、交際を公表。2024年7月に、エマのインスタグラムでダイヤモンドのリングをはめた写真を公開し、「ママが皆に言っちゃう前にここに投稿しておきます」とつづり、婚約を発表した。
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Page Sixによると、エマとコーディは25日、米アイダホ州サンバレーにて、ロマンティックなガーデンウェディングを開催。エマは、元恋人ギャレット・ヘドランドとの間に生まれた息子ロードスと手をつないでバージンロードを歩き、ジュリア夫妻ら家族や、親しい友人ゲストが見守る中、コーディと永遠の愛を誓ったという。
ジュリアはネイビーに白のポルカドットプリントのドレスを身に着け、式の途中、ロードスに話しかける様子も写真に撮られている。
なお、エマとコーディは2022年8月、コーディのインスタグラムでキスショットを公開し、交際を公表。2024年7月に、エマのインスタグラムでダイヤモンドのリングをはめた写真を公開し、「ママが皆に言っちゃう前にここに投稿しておきます」とつづり、婚約を発表した。