『みいちゃんと山田さん』2027年アニメ化決定 原作者・亜月ねねお祝いイラスト＆スペシャルPV公開
マンガアプリ「マガポケ」にて連載中の『みいちゃんと山田さん』が、2027年にアニメ化されることが決定。あわせて、アニメ化決定スペシャルPV、原作者・亜月ねねによるお祝いイラストとコメントが解禁された。
【動画】SNSを中心に爆発的な反響！ 『みいちゃんと山田さん』アニメ化決定スペシャルPV
講談社の公式マンガアプリ「マガジンポケット（マガポケ）」にて人気連載中のマンガ『みいちゃんと山田さん』（亜月ねね作）。SNSを中心に爆発的な反響を巻き起こし続けている。
原作コミックスは既刊わずか6巻で累計発行部数280万部を突破。「このマンガがすごい！2026」オトコ編では堂々の第4位に輝き、YouTubeやTikTokなどの関連動画の累計再生数は1億回を超える。さらに、最新話が公開されるたびに作品タイトルが国内トレンドTOP10にランクインするなど、WebやSNS上で異次元の注目を集め続けている。
舞台は2012年の新宿・歌舞伎町。夜の街でキャバクラ嬢として働く山田さんは、何をやっても“ちょっと足りない”新人・みいちゃんと出会う。やる気と元気はあるものの、漢字も空気も読めないみいちゃんは、周囲から馬鹿にされ、「可哀想」のレッテルを貼られてしまう。それでも健気に働くみいちゃんの姿に、山田さんは徐々に心を惹かれていき──。
本作は、そんなみいちゃんと山田さん、不器用で愛くるしい女の子たちを巡る、夜の世界の12ヵ月を描く物語。愛らしいビジュアルとは裏腹に、行き場のない孤独や容赦のない現実を徹底的にリアルに描いている。
原作は、次巻となる第7巻での完結がすでに発表されており、連載もいよいよ最終局面へと突入。多くの読者が2人の行く末を見守るなか、このたびアニメ化が決定した。
このたびのアニメ化を記念し、原作者・亜月ねねから、本作への熱い思いが詰まった描き下ろしのお祝いイラストが到着した。色鮮やかな紙吹雪が舞うイラストには、「祝!! アニメ化」の文字とともに、並んでほほ笑むみいちゃんと山田さんのツーショットが描かれている。手元には、みいちゃんが愛情を注ぐハムスター“ハムカツ”の姿も確認できる。連載を追いかけてきた読者へ贈る、亜月渾身の1枚となっている。
あわせて、亜月は「このたび『みいちゃんと山田さん』がアニメ化されることになりました！ 作品を応援してくださった読者の皆様に、心より感謝いたします。素晴らしい制作スタッフの方々に恵まれ、コミュニケーションを重ねながら作品作りが進んでおります。『みいちゃんと山田さん』の世界が映像ならではの表現でどう広がっていくのか、私自身もとても楽しみにしています」とコメントを寄せた。
さらに、アニメ化決定スペシャルPVが解禁となった。「歌舞伎町一番街」のゲートを前に、手をつないで佇むみいちゃんと山田さん。一緒に過ごしてきた日々を振り返る2人の“声”が、どこか儚さを感じさせるPVとなっている。
【動画】SNSを中心に爆発的な反響！ 『みいちゃんと山田さん』アニメ化決定スペシャルPV
講談社の公式マンガアプリ「マガジンポケット（マガポケ）」にて人気連載中のマンガ『みいちゃんと山田さん』（亜月ねね作）。SNSを中心に爆発的な反響を巻き起こし続けている。
舞台は2012年の新宿・歌舞伎町。夜の街でキャバクラ嬢として働く山田さんは、何をやっても“ちょっと足りない”新人・みいちゃんと出会う。やる気と元気はあるものの、漢字も空気も読めないみいちゃんは、周囲から馬鹿にされ、「可哀想」のレッテルを貼られてしまう。それでも健気に働くみいちゃんの姿に、山田さんは徐々に心を惹かれていき──。
本作は、そんなみいちゃんと山田さん、不器用で愛くるしい女の子たちを巡る、夜の世界の12ヵ月を描く物語。愛らしいビジュアルとは裏腹に、行き場のない孤独や容赦のない現実を徹底的にリアルに描いている。
原作は、次巻となる第7巻での完結がすでに発表されており、連載もいよいよ最終局面へと突入。多くの読者が2人の行く末を見守るなか、このたびアニメ化が決定した。
このたびのアニメ化を記念し、原作者・亜月ねねから、本作への熱い思いが詰まった描き下ろしのお祝いイラストが到着した。色鮮やかな紙吹雪が舞うイラストには、「祝!! アニメ化」の文字とともに、並んでほほ笑むみいちゃんと山田さんのツーショットが描かれている。手元には、みいちゃんが愛情を注ぐハムスター“ハムカツ”の姿も確認できる。連載を追いかけてきた読者へ贈る、亜月渾身の1枚となっている。
あわせて、亜月は「このたび『みいちゃんと山田さん』がアニメ化されることになりました！ 作品を応援してくださった読者の皆様に、心より感謝いたします。素晴らしい制作スタッフの方々に恵まれ、コミュニケーションを重ねながら作品作りが進んでおります。『みいちゃんと山田さん』の世界が映像ならではの表現でどう広がっていくのか、私自身もとても楽しみにしています」とコメントを寄せた。
さらに、アニメ化決定スペシャルPVが解禁となった。「歌舞伎町一番街」のゲートを前に、手をつないで佇むみいちゃんと山田さん。一緒に過ごしてきた日々を振り返る2人の“声”が、どこか儚さを感じさせるPVとなっている。