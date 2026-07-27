安田章大×のん『平行と垂直』兄妹それぞれの日常を丁寧に映し出す本編映像&場面写真解禁
安田章大とのんがダブル主演する映画『平行と垂直』より、兄妹それぞれの日常を映した本編映像が場面写真と共に解禁された。
【動画】安田章大×のん 兄妹の日常映す『平行と垂直』本編映像
本作は、⾃閉スペクトラム症の兄の⼤貴（安田章大）と、兄を幼い頃から⽀えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになるヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修をあおぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
また安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、役作りに向き合った。
一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障害のあるきょうだいを持つカウンセラーから話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。
解禁された本編映像では、大貴と希、それぞれの日々が丁寧に映し出されている。アラームとともに慌ただしく起床し、朝の支度を整え、寝癖を直しきれないまま仕事へ向かうカウンセラーの希。一方、清掃の仕事に励む大貴は、一つひとつ手順を間違えないように、静かに目の前の仕事へ向き合っていく。清掃を終え、「日向大貴でした」と丁寧にあいさつする姿にも、大貴らしい実直な人柄がにじむ。それぞれ異なるリズムで毎日を過ごす兄妹の何気ない時間から、本作ならではの穏やかな空気感が伝わる映像となっている。
映像を優しく彩るのは、作曲家・富貴晴美による音楽。トロンボーン、ピアノ、ストリングス、パーカッションによる生演奏ならではの豊かな響きが兄妹の日々にそっと寄り添い、何気ない瞬間にぬくもりを添えている。学生時代から小林聖太郎監督作品のファンだった富貴は、監督が思い描く世界観を丁寧にくみ取り、一音一音に登場人物たちの感情を重ねた。時にリズミカルに、時に人の体温を感じさせるやさしい音色が、本作ならではの温かな世界観をより一層引き立てている。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。
【動画】安田章大×のん 兄妹の日常映す『平行と垂直』本編映像
本作は、⾃閉スペクトラム症の兄の⼤貴（安田章大）と、兄を幼い頃から⽀えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになるヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修をあおぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障害のあるきょうだいを持つカウンセラーから話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。
解禁された本編映像では、大貴と希、それぞれの日々が丁寧に映し出されている。アラームとともに慌ただしく起床し、朝の支度を整え、寝癖を直しきれないまま仕事へ向かうカウンセラーの希。一方、清掃の仕事に励む大貴は、一つひとつ手順を間違えないように、静かに目の前の仕事へ向き合っていく。清掃を終え、「日向大貴でした」と丁寧にあいさつする姿にも、大貴らしい実直な人柄がにじむ。それぞれ異なるリズムで毎日を過ごす兄妹の何気ない時間から、本作ならではの穏やかな空気感が伝わる映像となっている。
映像を優しく彩るのは、作曲家・富貴晴美による音楽。トロンボーン、ピアノ、ストリングス、パーカッションによる生演奏ならではの豊かな響きが兄妹の日々にそっと寄り添い、何気ない瞬間にぬくもりを添えている。学生時代から小林聖太郎監督作品のファンだった富貴は、監督が思い描く世界観を丁寧にくみ取り、一音一音に登場人物たちの感情を重ねた。時にリズミカルに、時に人の体温を感じさせるやさしい音色が、本作ならではの温かな世界観をより一層引き立てている。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。