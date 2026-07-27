トム・クルーズ“異彩を放つ存在感”『DIGGER／ディガー』場面カット2点解禁 ムビチケ発売も決定
映画『DIGGER／ディガー』より、主演トム・クルーズの演じる“石油王”の破天荒ぶりがさく裂する場面写真2点が解禁された。
【写真】トム・クルーズが破天荒な石油王に！ 『DIGGER／ディガー』場面写真
トム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督がタッグを組んだ本作。先日新予告が解禁され、トム・クルーズが大変貌を遂げた姿と驚きのストーリー設定が明らかになった。
トムが演じるのは「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、“地球滅亡の大ピンチ”に？ ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが…。
この度解禁された2点の場面写真は、まさに彼の“異彩を放つ存在感”が凝縮されたカット。
1点目は、巨大な円形議場で大勢の聴衆を前に両手を広げ、堂々と演説をする大物感あふれる姿。人々の表情はどこかあきれ顔だが、いったいディガーは何を語っているのか…？
そしてもう1点には、カウボーイハットをかぶり、西部劇さながらに銃に見立てた指を構えるディガーが捉えられている。この場面は新予告にも象徴的に登場しており、「最後の切り札は真実だ」「ぶっ放せ バンバンバン！」と興奮した様子で言い放つディガーが印象的だ。これまでのトムのクールなヒーロー像を覆す、ユーモアと狂気が同居した新たな表情が見どころ。
ムビチケ前売券は7月31日より発売。劇場購入者限定特典はオリジナルアートカード3種セット。海外版のDIGGERロゴビジュアルに加えて、先日のオフィシャル予告解禁に先立ってお披露目されたトリプルティザーポスターを使用したアートカードセットとなっている。鮮やかでエッジの効いたグラフィックと、トム・クルーズ演じる“石油王”ディガー・ロックウェルの破天荒な世界観が凝縮されたアイテムだ。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。
【写真】トム・クルーズが破天荒な石油王に！ 『DIGGER／ディガー』場面写真
トム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督がタッグを組んだ本作。先日新予告が解禁され、トム・クルーズが大変貌を遂げた姿と驚きのストーリー設定が明らかになった。
トムが演じるのは「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、“地球滅亡の大ピンチ”に？ ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが…。
1点目は、巨大な円形議場で大勢の聴衆を前に両手を広げ、堂々と演説をする大物感あふれる姿。人々の表情はどこかあきれ顔だが、いったいディガーは何を語っているのか…？
そしてもう1点には、カウボーイハットをかぶり、西部劇さながらに銃に見立てた指を構えるディガーが捉えられている。この場面は新予告にも象徴的に登場しており、「最後の切り札は真実だ」「ぶっ放せ バンバンバン！」と興奮した様子で言い放つディガーが印象的だ。これまでのトムのクールなヒーロー像を覆す、ユーモアと狂気が同居した新たな表情が見どころ。
ムビチケ前売券は7月31日より発売。劇場購入者限定特典はオリジナルアートカード3種セット。海外版のDIGGERロゴビジュアルに加えて、先日のオフィシャル予告解禁に先立ってお披露目されたトリプルティザーポスターを使用したアートカードセットとなっている。鮮やかでエッジの効いたグラフィックと、トム・クルーズ演じる“石油王”ディガー・ロックウェルの破天荒な世界観が凝縮されたアイテムだ。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日より全国公開。