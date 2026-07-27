事件翌日、イベント参加者への襲撃に関与した白い車両の近くにいるドイツの警察官ら/Omer Messinger/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ドイツのベルリンで開かれた性的少数者（LGBTQ+）のイベント会場付近で25日、群衆に車が突っ込むなどして1人が死亡、29人が負傷する事件があった。容疑者の男は26日、警察に射殺された。ドイツ政府は「イスラム主義者のテロ攻撃」と形容している。

事件は現地時間の25日夜に発生。LGBTQ+プライドイベント会場付近の公園で、歩行者らが突っ込んで来た車にはねられ、刃物で襲われた。

警察はこの事件に関係して、レバノン系ドイツ人のアブドゥル・B容疑者（21）の行方を追い、写真を公開するなどして市民に情報提供を呼びかけていた。

AP通信が検察の話として報じたところによると、同容疑者はベルリンにあるイスラム教団体のメンバーで、過激派組織「イラク・シリア・イスラム国（ISIS）」に加わろうとした人物として、警察がマークしていた。

同容疑者は2025年、シリアへ入ってISISに加わる目的でレバノンへ渡航。同地で宗教対立をあおったなどとして逮捕され、3カ月間服役していたという。

ドイツへ帰国後は、ISISのプロパガンダ流布などの罪に問われて少年裁判所で禁錮1年10カ月の執行猶予付き判決を言い渡され、控訴手続き中に釈放された。

25日の事件発生を受けてアブドゥル・B容疑者の行方を追っていた警察は、現地時間の26日午後6時ごろ、ベルリン市内の農園で同容疑者を発見。容疑者が刃物を持って向かってきたことから、警察の特殊部隊が発砲したとしている。

救急隊が直ちに蘇生を試みたものの、同容疑者は現場で死亡した。

25日の事件が起きたのは、LGBTQ+イベント会場に近いベルリン中心部の公園だった。午後10時ごろ、公園内に侵入した車が歩行者を次々にはねた。車はその後、木に衝突して乗り捨てられているのが見つかった。

現場には救急隊や消防隊が駆け付けて負傷者の手当てをする中、警察はX（旧ツイッター）への投稿で、その場にいた全員に即刻退避するよう呼びかけた。

アレクサンダー・ドブリント内相は26日午後、記者団に対し、今回の事件を「イスラム主義者のテロ攻撃」と形容。1人が死亡し、29人が重軽傷を負ったことを明らかにした。

容疑者は車で歩行者に突っ込んだ後、なたのような刃物で襲いかかったとされる。

警察は26日、負傷者はいずれも命に別条はないと説明した。

フリードリヒ・メルツ首相は「卑劣な犯行」と形容し、ドイツ社会に対する攻撃と位置付けている。