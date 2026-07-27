安田章大＆のん『平行と垂直』、兄妹の何気ない時間を映し出す 本編映像＆場面写真解禁
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大と俳優・のんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日公開）の本編映像と場面写真が解禁された。
【動画】大貴＆希、それぞれの日々を丁寧に映し出した本編映像
同作品は、安田が山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、佐藤現プロデューサーに持ち込んだことから企画が始まった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合いながら自分らしい幸せを見つめていく物語を描く。
今回解禁された本編映像では、大貴と希、それぞれの日々が丁寧に映し出されている。アラームとともに慌ただしく起床し、朝の支度を整え、寝癖を直しきれないまま仕事へ向かうカウンセラーの希。一方、清掃の仕事に励む大貴は、一つひとつ手順を間違えないように、静かに目の前の仕事へ向き合っていく。清掃を終え、「日向大貴でした」と丁寧にあいさつをする姿にも、大貴らしい実直な人柄がにじむ。それぞれ異なるリズムで毎日を過ごす兄妹の何気ない時間から、同作ならではの穏やかな空気感が伝わる映像となっている。
映像を優しく彩るのは、作曲家・富貴晴美氏による音楽。トロンボーン、ピアノ、ストリングス、パーカッションによる生演奏ならではの豊かな響きが兄妹の日々にそっと寄り添い、何気ない瞬間にぬくもりを添えている。時にリズミカルに、時に人の体温を感じさせるやさしい音色が、同作ならではの温かな世界観をより一層引き立てている。
【動画】大貴＆希、それぞれの日々を丁寧に映し出した本編映像
同作品は、安田が山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、佐藤現プロデューサーに持ち込んだことから企画が始まった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合いながら自分らしい幸せを見つめていく物語を描く。
映像を優しく彩るのは、作曲家・富貴晴美氏による音楽。トロンボーン、ピアノ、ストリングス、パーカッションによる生演奏ならではの豊かな響きが兄妹の日々にそっと寄り添い、何気ない瞬間にぬくもりを添えている。時にリズミカルに、時に人の体温を感じさせるやさしい音色が、同作ならではの温かな世界観をより一層引き立てている。