ロバート・ダウニー・Jr.版ドクター・ドゥーム全身ビジュアル解禁 ヘイリー・アトウェル、ペギー・カーター役で復帰
マーベル・スタジオは、米サンディエゴで開催中の世界最大級のポップカルチャーイベント「サンディエゴ・コミコン2026」で現地時間26日、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日日米同時公開）のパネルを開催。ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームの全身ビジュアルが初公開されたほか、ヘイリー・アトウェルがペギー・カーター役で復帰することが発表された。
【画像】会場から普段とは異なるグレーのコスチュームで現れたデッドプールことライアン・レイノルズ
マーベル・スタジオがサンディエゴ・コミコンで大規模な発表を行うのは約2年ぶり。2024年には、ロバート・ダウニー・Jr.がアイアンマンから一転、最強のヴィラン（悪役）、ドクター・ドゥーム役を務めることが電撃発表され、世界中のファンを驚かせた。
今回は開演前から、来場者全員にドクター・ドゥームをモチーフにしたマスクとケープが配布され、会場は異様な熱気に包まれた。
ステージにはマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギをはじめ、ジョー＆アンソニー・ルッソ監督、ロバート・ダウニー・Jr.、クリス・エヴァンスら総勢17人のキャストが集結。会場は大歓声に包まれた。
ステージにはヘイリー・アトウェルの姿もあり、スティーブ・ロジャースの愛するペギー・カーターが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で復帰することが正式発表された。
ヘイリーは「ペギーとしてこのMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）の家族のもとに帰ってこられるなんて思ってもみませんでした。しかも、今回は全く異なるスケールと緊張感の中で彼女を描くことになります。スティーブとの関係性を含め、皆さんに早く見せたくてウキウキしています」と喜びを露わにした。
監督のルッソ兄弟は、ドクター・ドゥームを演じるロバート・ダウニー・Jr.について「これまでのイメージを180度覆すような、全く新しい挑戦をしました。彼もそれに完璧に応えてくれた」と絶賛。
「12月18日、その驚異的な成果を皆さんが目撃することになります。『エンドゲーム』を超えようとするのは愚かな試みですが、僕たちがやろうとしているのは“スケールの拡大”ではなく“感情の振れ幅の極限化”です。ドゥームという存在が全員の運命をどう引き裂くか、覚悟して観てほしい」と語った。
ロバート・ダウニー・Jr.も「僕にとってもMCUにとっても、これは全く新しい章の始まりです。昔の自分を懐かしむ暇なんてないくらい、ビクター（ドゥーム）の野心はすさまじい」とコメントした。
ファンタスティック4 のリーダー、リード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティック役のペドロ・パスカルは「リードとドゥームには単なる敵対関係を超えた深く複雑な過去の因縁があります。ヒーロー対ヴィランではなく、個人的な歴史が絡み合うドラマになっているのが、この作品の本当に素晴らしいところです」と明かした。
トークの最中には、普段とは異なるグレーのコスチュームをまとったデッドプールことライアン・レイノルズが客席から突然現れるサプライズもあった。
パネル終了後、プレスラインに登場したファイギは、ドクター・ドゥームについて「すべてのスーパーヴィランの原点とも言える存在。魅力は象徴的なビジュアルやマスクだけではありません」と紹介。「彼は欠点や傲慢さ、天才的な頭脳や人間味をあわせ持ち、何より自分こそがヒーローであり、世界を救う存在だと心から信じています。それこそが彼の魅力であり、ロバート・ダウニー・Jr.に演じてもらうことを楽しみにしている理由です」と期待を寄せた。
本作は『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019年）のその後を描く作品。“最高のフィナーレ”として世界中を魅了した「エンドゲーム」の先にどんなドラマが待ち受けるのか。ロバート・ダウニー・Jr.も「『ドゥームズデイ』の物語の先には、『エンドゲーム』の後に続く作品を期待外れにしないための、唯一の”解決策”がある。それを実現し、信頼と敬意を再び勝ち取るために、私たちは長く、懸命に取り組んできた」とコメントしている『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日に日米同時公開される。
■登壇者
アンソニー・ルッソ／監督
ジョー・ルッソ／監督
ケヴィン・ファイギ／マーベル・スタジオ社長
ロバート・ダウニー・Jr.／ドクター・ドゥーム役
クリス・エヴァンス／スティーブ・ロジャース役
ペドロ・パスカル／リード・リチャーズ（ミスター・ファンタスティック）役
ポール・ラッド／スコット・ラング（アントマン）役
アンソニー・マッキー／サム・ウィルソン（キャプテン・アメリカ）役
シム・リウ／シャン・チー役
ジェームズ・マースデン／サイクロップス役
デヴィッド・ハーバー／レッド・ガーディアン役
レティーシャ・ライトシュリ（ブラックパンサー）役
ルイス・プルマン／ボブ（セントリー）役
ケルシー・グラマー／ビースト役
ダニー・ラミレス／ホアキン・トーレス（ファルコン役）
ウィンストン・デューク／エムバク役
ハナ・ジョン＝カーメン／ゴースト役
レベッカ・ローミン／ミスティーク役
テノッチ・ウエルタ／ネイモア役
ヘイリー・アトウェル／ペギー・カーター役
マーベル・スタジオがサンディエゴ・コミコンで大規模な発表を行うのは約2年ぶり。2024年には、ロバート・ダウニー・Jr.がアイアンマンから一転、最強のヴィラン（悪役）、ドクター・ドゥーム役を務めることが電撃発表され、世界中のファンを驚かせた。
今回は開演前から、来場者全員にドクター・ドゥームをモチーフにしたマスクとケープが配布され、会場は異様な熱気に包まれた。
ステージにはマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギをはじめ、ジョー＆アンソニー・ルッソ監督、ロバート・ダウニー・Jr.、クリス・エヴァンスら総勢17人のキャストが集結。会場は大歓声に包まれた。
ステージにはヘイリー・アトウェルの姿もあり、スティーブ・ロジャースの愛するペギー・カーターが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で復帰することが正式発表された。
ヘイリーは「ペギーとしてこのMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）の家族のもとに帰ってこられるなんて思ってもみませんでした。しかも、今回は全く異なるスケールと緊張感の中で彼女を描くことになります。スティーブとの関係性を含め、皆さんに早く見せたくてウキウキしています」と喜びを露わにした。
監督のルッソ兄弟は、ドクター・ドゥームを演じるロバート・ダウニー・Jr.について「これまでのイメージを180度覆すような、全く新しい挑戦をしました。彼もそれに完璧に応えてくれた」と絶賛。
「12月18日、その驚異的な成果を皆さんが目撃することになります。『エンドゲーム』を超えようとするのは愚かな試みですが、僕たちがやろうとしているのは“スケールの拡大”ではなく“感情の振れ幅の極限化”です。ドゥームという存在が全員の運命をどう引き裂くか、覚悟して観てほしい」と語った。
ロバート・ダウニー・Jr.も「僕にとってもMCUにとっても、これは全く新しい章の始まりです。昔の自分を懐かしむ暇なんてないくらい、ビクター（ドゥーム）の野心はすさまじい」とコメントした。
ファンタスティック4 のリーダー、リード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティック役のペドロ・パスカルは「リードとドゥームには単なる敵対関係を超えた深く複雑な過去の因縁があります。ヒーロー対ヴィランではなく、個人的な歴史が絡み合うドラマになっているのが、この作品の本当に素晴らしいところです」と明かした。
トークの最中には、普段とは異なるグレーのコスチュームをまとったデッドプールことライアン・レイノルズが客席から突然現れるサプライズもあった。
パネル終了後、プレスラインに登場したファイギは、ドクター・ドゥームについて「すべてのスーパーヴィランの原点とも言える存在。魅力は象徴的なビジュアルやマスクだけではありません」と紹介。「彼は欠点や傲慢さ、天才的な頭脳や人間味をあわせ持ち、何より自分こそがヒーローであり、世界を救う存在だと心から信じています。それこそが彼の魅力であり、ロバート・ダウニー・Jr.に演じてもらうことを楽しみにしている理由です」と期待を寄せた。
本作は『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019年）のその後を描く作品。“最高のフィナーレ”として世界中を魅了した「エンドゲーム」の先にどんなドラマが待ち受けるのか。ロバート・ダウニー・Jr.も「『ドゥームズデイ』の物語の先には、『エンドゲーム』の後に続く作品を期待外れにしないための、唯一の”解決策”がある。それを実現し、信頼と敬意を再び勝ち取るために、私たちは長く、懸命に取り組んできた」とコメントしている『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日に日米同時公開される。
■登壇者
アンソニー・ルッソ／監督
ジョー・ルッソ／監督
ケヴィン・ファイギ／マーベル・スタジオ社長
ロバート・ダウニー・Jr.／ドクター・ドゥーム役
クリス・エヴァンス／スティーブ・ロジャース役
ペドロ・パスカル／リード・リチャーズ（ミスター・ファンタスティック）役
ポール・ラッド／スコット・ラング（アントマン）役
アンソニー・マッキー／サム・ウィルソン（キャプテン・アメリカ）役
シム・リウ／シャン・チー役
ジェームズ・マースデン／サイクロップス役
デヴィッド・ハーバー／レッド・ガーディアン役
レティーシャ・ライトシュリ（ブラックパンサー）役
ルイス・プルマン／ボブ（セントリー）役
ケルシー・グラマー／ビースト役
ダニー・ラミレス／ホアキン・トーレス（ファルコン役）
ウィンストン・デューク／エムバク役
ハナ・ジョン＝カーメン／ゴースト役
レベッカ・ローミン／ミスティーク役
テノッチ・ウエルタ／ネイモア役
ヘイリー・アトウェル／ペギー・カーター役