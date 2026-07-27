2001年公開、今なおカルト的人気を誇る伝説の映画『ドニー・ダーコ』の再上映が決定した。2026年8月22日（土）23日（日）の週末限定で、ヒューマントラストシネマ渋谷にて緊急リバイバル上映を果たす。アメリカ公開から25周年の節目に、日本のスクリーンへ帰ってくる。

© 2001 PANDORA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

2000年代の憧れの洋画作品をリバイバル上映する、THE RIVER独自企画『REVIVAL by THE RIVER』の第2弾として実現。第1弾上映『スパイダーマン2』の大好評を受けて、第2弾開催が早期決定した。

"生きているのか、死んでいるのか？ 世界の終わりまで、あと28日6時間42分12秒"

若きジェイク・ギレンホール主演の青春ミステリー。舞台は1988年、マサチューセッツ州ミドルセックス。17歳の高校生ドニー・ダーコは、ある夜、奇妙な声に導かれて家を抜け出す。翌朝、ゴルフ場で目を覚まして帰宅すると、彼の部屋には飛行機のエンジンが落下していた。

もしも外に出ていなければ、ドニーは確実に命を落としていた。それ以来、彼の前には銀色のウサギの姿をした謎の存在が現れるようになる。

ウサギが告げる謎のカウントダウン、「28日6時間42分12秒」。転校生の美少女、ホーキング博士、地下室の扉……。彼をとりかこむ全てが「あのこと」を告げている。28日後の世界で彼を待っているものとは、一体何なのか？

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青春映画、学園ドラマ、心理スリラー、SF、タイムトラベル、終末世界。いくつものジャンルと謎が複雑に絡み合い、一度観ただけでは全貌をつかみきれない構成から、日本公開当時は“リバース・ムービー”として話題を呼んだ。

本国アメリカでの劇場公開は、2001年9月11日に発生した同時多発テロから約6週間後。飛行機のエンジン落下を物語の発端とするうえ、航空機事故を想起させる宣伝素材も用意されていたことから、事件後の社会情勢の中で十分な宣伝展開ができず、劇場で広く評価される機会を逃していた。それからホームビデオや口コミを通じて支持を広げ、25年をかけてカルト的人気を築いていった。

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エコー＆ザ・バニーメンの「The Killing Moon」、ティアーズ・フォー・フィアーズの「Head Over Heels」、ジョイ・ディヴィジョンの「Love Will Tear Us Apart」など、1980年代の名曲を配した音楽も本作の大きな魅力。マイケル・アンドリュースとゲイリー・ジュールズによる「Mad World」は、映画史に残る忘れがたい場面を彩っている。

出演は、本作の後『ブロークバック・マウンテン』（2005）で脚光を浴び、今や『ナイトクローラー』（2014）『雨の日は会えない、晴れた日は君を想う』（2015）『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）『ロードハウス／孤独の街』（2024）など数多くの人気作で知られるジェイク・ギレンホール。共演にはジェイクの実姉のマギー・ギレンホールや、ジェナ・マローン、ドリュー・バリモア、メアリ・マクドネル、キャサリン・ロス、パトリック・スウェイジ。バリモアは製作総指揮も兼任。監督はリチャード・ケリー。

上映概要

企画名：REVIVAL by THE RIVER vol.2

上映作品：『ドニー・ダーコ』 （2001）

上映期間：2026年8月22日（土）23日（日）の2日間限定

上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）

チケット発売：

オンライン販売

8月14日(金) 19:00～ 会員先行販売 ／ 22:00～ 一般販売

窓口販売

8月15日(土) 朝オープン時～

※オンライン販売で残席があった場合のみ

チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）

※上映時間は後日劇場ホームページをご確認ください。