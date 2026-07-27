AKB48・小栗有以、イメージ激変の前髪ぱっつんヘアに驚き「むちゃくちゃ可愛い」
AKB48メンバーの小栗有以が25日までにInstagramを更新。イメージ激変の前髪ぱっつんヘアを披露すると、ファンから「むちゃくちゃ可愛い」「オシャレ」といった称賛の声が集まった。
【写真】小栗有以、スタイリッシュな前髪ぱっつんヘア
小栗が「前髪ぱっつんもあり？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアを大胆にカットし、前髪を切り揃えたヘアスタイルに生まれ変わった小栗の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「むちゃくちゃ可愛い」「このビジュ大好きです」「オシャレ女子ど真ん中！」「ハリウッド女優さんみたい」などの反響が寄せられている。
■小栗有以（おぐり ゆい）
2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年開催の「AKB48 Team 8 全国一斉オーディション」に東京都代表として合格しグループ入り。2019年の『第70回NHK紅白歌合戦』では、センターポジションを務めた彼女は、女優業にも進出し、2023年公開の映画『夢叶えるプロジェクト』で初主演。2025年には主演映画『2025年7月5日 午前4時18分』が公開された。
引用：「小栗有以」Instagram（@yuioguri_1226）
【写真】小栗有以、スタイリッシュな前髪ぱっつんヘア
小栗が「前髪ぱっつんもあり？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアを大胆にカットし、前髪を切り揃えたヘアスタイルに生まれ変わった小栗の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「むちゃくちゃ可愛い」「このビジュ大好きです」「オシャレ女子ど真ん中！」「ハリウッド女優さんみたい」などの反響が寄せられている。
2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年開催の「AKB48 Team 8 全国一斉オーディション」に東京都代表として合格しグループ入り。2019年の『第70回NHK紅白歌合戦』では、センターポジションを務めた彼女は、女優業にも進出し、2023年公開の映画『夢叶えるプロジェクト』で初主演。2025年には主演映画『2025年7月5日 午前4時18分』が公開された。
引用：「小栗有以」Instagram（@yuioguri_1226）