広末涼子「応援してくださる皆様に心から感謝」 美脚もまぶしいライブショットに反響
女優の広末涼子が26日にInstagramを更新。先日行われたスペシャルライブのステージショットやオフショットを公開すると、ファンから「美しさ最高」「かわいいな〜」といった反響が寄せられた。
【写真】広末涼子、スカートの裾から美脚あらわ
2024年に所属事務所から独立したものの翌年には芸能活動を休止していた広末。今年4月から活動を再開し、今月18日と24日、25日には東京・丸の内のライブ・レストラン「コットンクラブ」でバースデー・スペシャルライヴを実施していた。ミニスカートの衣装で歌う姿、さらに会場内のソファでリラックスした表情で笑うオフショットも披露している。
投稿の中で広末は「大切なみんなに支えられている、と改めて実感させていただいた３日間でした」と公演を振り返り「応援してくださる皆様に心から、感謝しています。本当にありがとうございました」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「美しさ最高キュート癒されます」「いつまでも、お美しい」「かわいいな〜」などの声が集まっている。
引用：「広末涼子」instagram（@ryoko_hirosue_official）
【写真】広末涼子、スカートの裾から美脚あらわ
2024年に所属事務所から独立したものの翌年には芸能活動を休止していた広末。今年4月から活動を再開し、今月18日と24日、25日には東京・丸の内のライブ・レストラン「コットンクラブ」でバースデー・スペシャルライヴを実施していた。ミニスカートの衣装で歌う姿、さらに会場内のソファでリラックスした表情で笑うオフショットも披露している。
彼女の投稿にファンからは「美しさ最高キュート癒されます」「いつまでも、お美しい」「かわいいな〜」などの声が集まっている。
引用：「広末涼子」instagram（@ryoko_hirosue_official）