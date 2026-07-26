松井珠理奈、新婚夫とのラブラブ2ショットに反響「あついよー！ヒューヒュー」
SKE48元メンバーでタレントの松井珠理奈が25日にInstagramを更新。BOYS AND MENメンバーで夫の辻本達規とのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】松井珠理奈、夫・辻本達規と自然を満喫
松井が「大好きな愛知県でアウトドアなロケ」と投稿したのは辻本とのオフショット。写真には、夫婦でカヌーを楽しむ姿や自然の中で食事をする様子、流しそうめんに挑戦する模様も収められている。投稿の中で彼女は「地元春日井でカヌーに乗りましたよ 実は小さい頃の思い出のある場所でした」とコメントしている。
夫婦の仲睦まじい笑顔を収めた投稿に、ファンからは「あついよー！ヒューヒュー」「めっちゃいいやん！！幸せのお裾分けありがとう！！」「写真見るだけで癒されてます」などの声が集まっている。
■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任した。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。プライベートでは2026年1月にBOYS AND MENの辻本達規との結婚を発表した。
引用：「松井珠理奈」Instagram（@jurinamatsui3）
【写真】松井珠理奈、夫・辻本達規と自然を満喫
松井が「大好きな愛知県でアウトドアなロケ」と投稿したのは辻本とのオフショット。写真には、夫婦でカヌーを楽しむ姿や自然の中で食事をする様子、流しそうめんに挑戦する模様も収められている。投稿の中で彼女は「地元春日井でカヌーに乗りましたよ 実は小さい頃の思い出のある場所でした」とコメントしている。
■松井珠理奈（まつい じゅりな）
1997年3月8日生まれ。愛知県出身。2008年7月、オーディションに合格して同年10月にSKE48メンバーとして公演デビュー。そして2012年からの3年間はAKB48メンバーも兼任した。2018年に実施された「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年4月にSKE48を卒業すると、以降はタレントとして活動している。プライベートでは2026年1月にBOYS AND MENの辻本達規との結婚を発表した。
引用：「松井珠理奈」Instagram（@jurinamatsui3）