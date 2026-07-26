柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデで愛犬5歳の誕生日をお祝い
女優の柏木由紀子が25日までにInstagramを更新。愛犬の誕生日をお祝いするオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデ
柏木が「愛犬アンドレアの5歳のお誕生日でした♪」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、バースデーケーキを前にしたアンドレアちゃんに寄り添う柏木の笑顔や、散歩中の2ショット、友人たちと並んだ和やかな集合ショットが収められている。
写真の中で柏木がシアートップスとロングスカートの涼やかなコーディネートを披露すると、ファンから「美しい」「お姫様みたい」「由紀子さんの装いとても素敵でお似合いです」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデ
柏木が「愛犬アンドレアの5歳のお誕生日でした♪」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、バースデーケーキを前にしたアンドレアちゃんに寄り添う柏木の笑顔や、散歩中の2ショット、友人たちと並んだ和やかな集合ショットが収められている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）