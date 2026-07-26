柏木由紀子、涼やかなシアーコーデで愛犬の誕生日を祝福　※「柏木由紀子」Instagram

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　女優の柏木由紀子が25日までにInstagramを更新。愛犬の誕生日をお祝いするオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【別カット】柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデ

　柏木が「愛犬アンドレアの5歳のお誕生日でした♪」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、バースデーケーキを前にしたアンドレアちゃんに寄り添う柏木の笑顔や、散歩中の2ショット、友人たちと並んだ和やかな集合ショットが収められている。

　写真の中で柏木がシアートップスとロングスカートの涼やかなコーディネートを披露すると、ファンから「美しい」「お姫様みたい」「由紀子さんの装いとても素敵でお似合いです」などの声が集まっている。

■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。

引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）