武田久美子「現役感ハンパない美ボディ」 水着姿の写真集オフショットにネット歓喜！
女優の武田久美子が25日までにInstagramを更新。写真集オフショットから水着姿を披露すると、ファンから「現役感ハンパない」「女神」といった称賛が集まった。
【別カット】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
武田が「写真集の撮影時のオフショット」と投稿したのは9月発売予定の23年ぶりの写真集からのオフショット。複数公開されている写真には、スタイリストとの2ショットや真っ赤なビキニの全身ショットが収められている。
投稿の中で武田は写真集の撮影について「久方ぶりに水着姿を披露しなくてはとワインも呑まずに頑張りました」と報告。さらに「5日間ほどの撮影でしたが、毎朝6時に起きて6:30から朝食バフェに行きました。魅惑的なフードは他に沢山ありましたが、、私は毎日同じモノを美味しく頂きました」と説明し「朝食はとても重要なので、特に撮影の際は今も昔もしっかりと頂く派です」とコメント。続けて「ランチはヘルシーなカレーなどでしたが夜は油モノや炭水化物を控えました」とつづっている。
彼女の水着姿にファンからは「現役感ハンパない美ボディ」「美しすぎる」「美の女神です！」「神々しさに目が眩んじゃいます」などの声が相次いでいる。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）
【別カット】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
武田が「写真集の撮影時のオフショット」と投稿したのは9月発売予定の23年ぶりの写真集からのオフショット。複数公開されている写真には、スタイリストとの2ショットや真っ赤なビキニの全身ショットが収められている。
彼女の水着姿にファンからは「現役感ハンパない美ボディ」「美しすぎる」「美の女神です！」「神々しさに目が眩んじゃいます」などの声が相次いでいる。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）