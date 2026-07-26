もし世界から人が消えたら？森七菜が43分で見せる静かな衝撃 “誰とも会いたくない”心に刺さる短編映画「OPTI」
【モデルプレス＝2026/07/26】森七菜が主演を務める短編映画「OPTI」が、7月12日よりPrime Videoにて独占配信スタート。6月13日から全国5店舗のソニーストアで上映されていた本作は、AIが生活に浸透した現代を舞台に、人との関わりを避け続ける女性の孤独と、その奥に眠る“誰かとつながりたい”という思いを描く43分の日常SF。本記事では作品の魅力を紹介する。
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主人公は、完全リモート勤務で働くシステムエンジニア・藤野みのり（森）。極度の人嫌いで、カーテンを閉め切った部屋にこもり、届いたメッセージは未読のまま放置。廊下から隣人の足音が聞こえれば、通り過ぎるまで玄関先で息を潜めるほど、他人との接触を避けて暮らしている。対面で誰かと会話をしないまま、すでに150日。仕事の愚痴も眠れない夜の独り言も、すべてパーソナル適応型AIアシスタント「OPTI」だけに打ち明けていた。
ある明け方、上司からの叱責に疲れ果てたみのりのパソコンに、「あなたと世界の接続を停止しますか？」という奇妙なポップアップが現れる。ぼんやりと画面をクリックし、そのまま眠りに落ちた彼女が翌朝部屋を出ると、街からは自分以外の人間が完全に消えていた。
誰にも会わなくていい。誰の顔色もうかがわなくていい。みのりが望んでいたはずの世界は、自由で快適な楽園なのか、それとも出口のない孤独なのか。人間関係に疲れ、「もう全部シャットアウトしたい」と思った経験がある人ほど、自分の心をのぞき込まれるような設定に引き込まれるはずだ。
本作で森が演じるのは、他人との関わりを避け、自分の殻の中へ静かに閉じこもっている女性。音のない部屋で画面を見つめる眼差し、他人の気配に身を固くする仕草、AIにだけ本音を漏らす声色――。わずかな変化を積み重ねる繊細な芝居によって、みのりの息苦しさがじわじわと伝わってくる。
人のいない世界に放り出された後、人の視線からの解放を感じるみのり。一方で、次第に孤独は、単なる寂しさとは異なる輪郭を帯びていく。誰かに傷つけられる怖さから逃れたかった一方で、本当は誰かに気づいてほしかったのではないか。人を遠ざける行動と、つながりを求める心のギャップが胸に刺さり、彼女の変化から目が離せなくなる。
監督・脚本を務めるのは、数々のCMやミュージックビデオを手掛ける森義仁。ソニーがクリエイターと映像制作の未来を共創する取り組みから誕生した初の短編映画で、新製品の色彩表現と立体音響を生かして制作された。誰もいない街の静けさや、普段なら聞き流してしまう生活音、AIの声との距離感が、映像と音によってリアルに迫ってくる。
たった43分という凝縮された時間の中で描かれるのは、AIへの恐怖ではなく、人間が抱える孤独と希望である。人付き合いに疲れた夜や、誰からの連絡にも返事をしたくない日にこそ、みのりの姿は痛いほど響くだろう。それでも誰かとつながりたいと願う心を否定せず、そっと抱きしめるような静かなエールを受け取ってほしい。（modelpress編集部）
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◆森七菜、“自分以外の人間が消えた世界”に迷い込む
主人公は、完全リモート勤務で働くシステムエンジニア・藤野みのり（森）。極度の人嫌いで、カーテンを閉め切った部屋にこもり、届いたメッセージは未読のまま放置。廊下から隣人の足音が聞こえれば、通り過ぎるまで玄関先で息を潜めるほど、他人との接触を避けて暮らしている。対面で誰かと会話をしないまま、すでに150日。仕事の愚痴も眠れない夜の独り言も、すべてパーソナル適応型AIアシスタント「OPTI」だけに打ち明けていた。
ある明け方、上司からの叱責に疲れ果てたみのりのパソコンに、「あなたと世界の接続を停止しますか？」という奇妙なポップアップが現れる。ぼんやりと画面をクリックし、そのまま眠りに落ちた彼女が翌朝部屋を出ると、街からは自分以外の人間が完全に消えていた。
誰にも会わなくていい。誰の顔色もうかがわなくていい。みのりが望んでいたはずの世界は、自由で快適な楽園なのか、それとも出口のない孤独なのか。人間関係に疲れ、「もう全部シャットアウトしたい」と思った経験がある人ほど、自分の心をのぞき込まれるような設定に引き込まれるはずだ。
◆森七菜の繊細な芝居×映像・音響で“孤独”に没入
本作で森が演じるのは、他人との関わりを避け、自分の殻の中へ静かに閉じこもっている女性。音のない部屋で画面を見つめる眼差し、他人の気配に身を固くする仕草、AIにだけ本音を漏らす声色――。わずかな変化を積み重ねる繊細な芝居によって、みのりの息苦しさがじわじわと伝わってくる。
人のいない世界に放り出された後、人の視線からの解放を感じるみのり。一方で、次第に孤独は、単なる寂しさとは異なる輪郭を帯びていく。誰かに傷つけられる怖さから逃れたかった一方で、本当は誰かに気づいてほしかったのではないか。人を遠ざける行動と、つながりを求める心のギャップが胸に刺さり、彼女の変化から目が離せなくなる。
監督・脚本を務めるのは、数々のCMやミュージックビデオを手掛ける森義仁。ソニーがクリエイターと映像制作の未来を共創する取り組みから誕生した初の短編映画で、新製品の色彩表現と立体音響を生かして制作された。誰もいない街の静けさや、普段なら聞き流してしまう生活音、AIの声との距離感が、映像と音によってリアルに迫ってくる。
たった43分という凝縮された時間の中で描かれるのは、AIへの恐怖ではなく、人間が抱える孤独と希望である。人付き合いに疲れた夜や、誰からの連絡にも返事をしたくない日にこそ、みのりの姿は痛いほど響くだろう。それでも誰かとつながりたいと願う心を否定せず、そっと抱きしめるような静かなエールを受け取ってほしい。（modelpress編集部）
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