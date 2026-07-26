ママそっくり！ ジゼル・ブンチェンの13歳娘に驚きの声
元NFL選手のトム・ブレイディがインスタグラムを更新し、3人の子どもたちと写る写真を公開。13歳の娘ヴィヴィアンが、スーパーモデルの母ジゼル・ブンチェンにそっくりだと話題になっている。
【写真】似てる？ 母ジゼル・ブンチェン 父と並ぶ娘ヴィヴィアンのショットも
トムは現地時間7月20日にインスタグラムを更新し、FIFAワールドカップ2026を振り返り、大会期間中に撮影した写真を投稿した。
20日に行われた決勝戦で撮影した18歳の長男ジャック、16歳の次男ベンジャミン、13歳のヴィヴィアンと写る父子4ショットをはじめ、父子でワールドカップを楽しむ姿が収められている。
6月13日に行われたブラジル対モロッコ戦の記念写真では、ベンジャミンとヴィヴィアンがブラジルのユニフォームに身を包んでおり、母ジゼルの母国であるブラジルを応援していたとみられる。
すっかり大きく、美しく成長したヴィヴィアンの姿に、ファンからは「彼女はママそっくりで本当にゴージャス」「長男は父似、次男は両親の良いところどり、末っ子はママそっくり。我が家とおんなじ」「娘さん、ママそっくりですね。双子みたい！」「ジゼルとちびジゼルちゃん」などと大反響が寄せられている。
元恋人ブリジット・モイナハンとの間に長男ジャックを授かったトムは、ジゼルと2009年に結婚し、ベンジャミンとヴィヴィアンをもうけるも、2022年10月に離婚。トムはその後、インスタグラムのフォロワー数570.9万人を誇るインフルエンサーのアリックス・アールとの交際が伝えられているが、公の場では関係をオープンにしていない。
一方ジゼルはトムと離婚後、柔術トレーナーのホアキム・ヴァレンテと交際を始め、2025年12月に結婚。同年2月に、自身にとって第3子、ホアキムとの間では初めてとなる男の子の赤ちゃんを出産した。
引用：「トム・ブレイディ」Instagram（＠tombrady）
【写真】似てる？ 母ジゼル・ブンチェン 父と並ぶ娘ヴィヴィアンのショットも
トムは現地時間7月20日にインスタグラムを更新し、FIFAワールドカップ2026を振り返り、大会期間中に撮影した写真を投稿した。
20日に行われた決勝戦で撮影した18歳の長男ジャック、16歳の次男ベンジャミン、13歳のヴィヴィアンと写る父子4ショットをはじめ、父子でワールドカップを楽しむ姿が収められている。
すっかり大きく、美しく成長したヴィヴィアンの姿に、ファンからは「彼女はママそっくりで本当にゴージャス」「長男は父似、次男は両親の良いところどり、末っ子はママそっくり。我が家とおんなじ」「娘さん、ママそっくりですね。双子みたい！」「ジゼルとちびジゼルちゃん」などと大反響が寄せられている。
元恋人ブリジット・モイナハンとの間に長男ジャックを授かったトムは、ジゼルと2009年に結婚し、ベンジャミンとヴィヴィアンをもうけるも、2022年10月に離婚。トムはその後、インスタグラムのフォロワー数570.9万人を誇るインフルエンサーのアリックス・アールとの交際が伝えられているが、公の場では関係をオープンにしていない。
一方ジゼルはトムと離婚後、柔術トレーナーのホアキム・ヴァレンテと交際を始め、2025年12月に結婚。同年2月に、自身にとって第3子、ホアキムとの間では初めてとなる男の子の赤ちゃんを出産した。
引用：「トム・ブレイディ」Instagram（＠tombrady）