マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）版スパイダーマン最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のグローバル記者会見が開催された。主演のトム・ホランドはシリーズへの深い愛着を語るとともに、“仲間”と称するファンへメッセージを贈っている。

ホランドは『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）でピーター・パーカーとしてMCUに初登場し、映画『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）で単独主演デビュー。本作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』はシリーズ第4弾であり、MCU版スパイダーマン初登場から10年の節目に公開される。

長年携わってきたシリーズへの思いについて、「僕がこの映画への情熱や愛情を抱く気持ちは、スーツを着る機会に恵まれるたびにどんどん大きくなっているんです」とホランド。MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンについて「僕たち3人は、まだ若かった頃に同じ日に人生が一変して、その経験を一緒に乗り越えてきた仲間で、そのことにこれ以上なく感謝しています」と語り、「新しいキャストのみんなと同じ画面を共有できることも、本当に幸運なことだと思っています」と加えた。

さらに、「それからファンのみなさん――ここにいる全員が同意すると思いますが、ファンはこのプロセスの“仲間”なんです」と続け、世界中のファンへの思いをこう語っている。

「僕たちはファンのために映画を作り、ファンの声に耳を傾けています。世界中に若い映画ファンの素晴らしいムーブメントがあって、彼らは素晴らしいアイデアを持っていて、情熱にあふれている。僕たちもその情熱を共有しています。その情熱を代表してステージに立つ“幸運な子ども”でいられることは、僕にとって決して当たり前にしない大切な贈り物なんです。」

本作では製作に深く携わり、自身のアイデアが作品の重要な要素へと発展したことをホランド。その過程でインターネット上の反応や考察もチェックしていたようで、「ファンが何を求めているのかを理解しようとしている」といたこともある。今回の会見でも「ファンはこのプロセスの“仲間”」と表現するなど、ファンを作品作りに欠かせない存在として捉えているようだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日日米同時公開。