鈴木奈々（2019年撮影）

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　タレントでモデルの鈴木奈々が、25日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」　水着ショットも話題　体重も大公開（6枚）

　昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。

　今回の投稿では「最近友達にバストが大きいってめちゃめちゃ言われる！　こんな日が来るとは！　めっちゃ嬉しいです」「今のバストが一番自信あります！」と、美スタイル際立つソロショットを披露。ファンからは「努力の成果ですね」「スタイル抜群」「写真集出して欲しい」などの声が集まっている。

引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）