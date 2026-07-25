『クレヨンしんちゃん』映画公開記念『なんかようかい？スペシャル』8.1放送 映画本編映像もちょい見せ
8月1日放送の『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系／毎週土曜16時30分）は、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の公開を記念して、映画公開記念！『なんかようかい？スペシャル！』を放送。劇場に出向きたくなること必至の2エピソードと、映画の本編映像の“ちょい見せ”が放送される。
【動画】野原一家と妖怪が大奮闘『映画クレヨンしんちゃん』本予告
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの第33作。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷・秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ？ 妖怪の国に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
8月1日の放送では『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』 の《裏側》で起きていた、しんのすけ達が妖怪屋敷を探検するお話『妖怪屋敷を探検だゾ』を放送。映画同様、監督・渡辺正樹×脚本・中村能子の黄金タッグで紡ぐスペシャルエピソードで、野原家を《妖怪の国》へ と導くタヌキの妖怪・まめ太も登場するなど、最新映画への期待をより高める意欲作となっている。
マサオくんのゴムボールで遊ぶおなじみ《カスカベ防衛隊》のメンバーとシロ。しかし、やがてボ ールは茂みの中へと消えていって…。必死でボールを探すしんのすけ達だが、やっと見つけたと思った途端、《何者か》がボールを咥えて怪しげな洋館の中へ。風間くんが言うには、ここは夜な夜な奇妙な叫び声が聞こえてくる、いわくつきの《妖怪屋敷》だという。
合流した 園長先生によると、この洋館には昔、探検家が住んでおり、室内にはさまざまな仕掛けが…!? 果たして無事にマサオくんはゴムボールを取り返すことができるのか。
そのほか、最新映画でひろしが《靴下の妖怪》になることにちなんで、“左の靴下”になったしんのすけが、行方不明の“右の靴下”を探す旅に出る『オラはくつしただゾ』も併せて放送する。
また、TVerでは、映画の公開を記念し、《じいちゃん＆夏エピソード特集》を8月28日まで配信中。 秋田県にあるひろしの実家への帰省中に起きる冒険物語という、映画最新作のストーリーにちなんで《じいちゃん＆夏》にまつわるエピソードを一挙配信する。
海に遊びに来たよしなが先生と石坂さん夫婦。よしなが先生は石坂さんとイチャイチャしたいのだが、なんと、そこにしんのすけと銀の介が現れる『じいちゃんと海だゾ』、突然、野原家にやってきた秋田のじいちゃん・銀の介と熊本のじいちゃん・よし治だが、2人のしんのすけへのお土産が偶然にも同じ物だった『ダブルじいちゃんのお土産だゾ』などが配信される。
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、7月31日より公開。
【動画】野原一家と妖怪が大奮闘『映画クレヨンしんちゃん』本予告
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの第33作。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷・秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ？ 妖怪の国に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
マサオくんのゴムボールで遊ぶおなじみ《カスカベ防衛隊》のメンバーとシロ。しかし、やがてボ ールは茂みの中へと消えていって…。必死でボールを探すしんのすけ達だが、やっと見つけたと思った途端、《何者か》がボールを咥えて怪しげな洋館の中へ。風間くんが言うには、ここは夜な夜な奇妙な叫び声が聞こえてくる、いわくつきの《妖怪屋敷》だという。
合流した 園長先生によると、この洋館には昔、探検家が住んでおり、室内にはさまざまな仕掛けが…!? 果たして無事にマサオくんはゴムボールを取り返すことができるのか。
そのほか、最新映画でひろしが《靴下の妖怪》になることにちなんで、“左の靴下”になったしんのすけが、行方不明の“右の靴下”を探す旅に出る『オラはくつしただゾ』も併せて放送する。
また、TVerでは、映画の公開を記念し、《じいちゃん＆夏エピソード特集》を8月28日まで配信中。 秋田県にあるひろしの実家への帰省中に起きる冒険物語という、映画最新作のストーリーにちなんで《じいちゃん＆夏》にまつわるエピソードを一挙配信する。
海に遊びに来たよしなが先生と石坂さん夫婦。よしなが先生は石坂さんとイチャイチャしたいのだが、なんと、そこにしんのすけと銀の介が現れる『じいちゃんと海だゾ』、突然、野原家にやってきた秋田のじいちゃん・銀の介と熊本のじいちゃん・よし治だが、2人のしんのすけへのお土産が偶然にも同じ物だった『ダブルじいちゃんのお土産だゾ』などが配信される。
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、7月31日より公開。