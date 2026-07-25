57歳マーク・アンソニーに8人目の子どもが誕生！ 30歳年下妻がキュートな写真を披露
ジェニファー・ロペスの元夫としても知られる歌手のマーク・アンソニーに、第8子となる女の子が誕生した。30歳年下の妻ナディア・フェレイラが、夫妻にとっては第2子となる女の子を出産したことを明らかにした。
【写真】3歳の息子が生まれたばかりの妹を抱っこするキュートなフォト
Peopleによると、ミス・ユニバース世界大会の元パラグアイ代表で、モデルとして活躍するナディアが、日本時間7月22日にインスタグラムを更新。「私たちの大切なマイラの誕生を皆さんにお知らせすることができ、心からの感謝を覚えます。家中に幸せが広がっています。天にも昇る心地です」とスペイン語でつづり、マイラちゃんと名付けたことを明らかにした。
投稿では、マークとナディアに見守られ、3歳の息子マルコが生まれたばかりの妹を抱くモノクロ写真や、ピンクのベビーウェアに身を包んだマイラの小さな手に、マークとナディア、マルコが触れる写真も公開された。著名ヘアスタイリストのケン・パブスから「おめでとう！ 僕もすごくうれしい」とコメントが寄せられたほか、ファンや友人たちから多くの祝福が書き込まれている。
現在57歳のアンソニーには、元恋人のデビー・ロサドとの間に36歳の息子チェイスと32歳の娘アリアナ、元妻ダヤナラ・トレスとの間に25歳のクリスティアンと22歳のライアンという二人の息子、そして元妻ジェニファー・ロペスとの間に18歳の双子エメとマクシミリアンがいる。
ナディアとは2023年に結婚し、今年1月、共同でインスタグラムを更新。結婚3周年を祝うとともに、第2子を授かったことを明らかにしていた。
引用：「ナディア・フェレイラ」Instagram（＠nadiaferreira）
【写真】3歳の息子が生まれたばかりの妹を抱っこするキュートなフォト
Peopleによると、ミス・ユニバース世界大会の元パラグアイ代表で、モデルとして活躍するナディアが、日本時間7月22日にインスタグラムを更新。「私たちの大切なマイラの誕生を皆さんにお知らせすることができ、心からの感謝を覚えます。家中に幸せが広がっています。天にも昇る心地です」とスペイン語でつづり、マイラちゃんと名付けたことを明らかにした。
現在57歳のアンソニーには、元恋人のデビー・ロサドとの間に36歳の息子チェイスと32歳の娘アリアナ、元妻ダヤナラ・トレスとの間に25歳のクリスティアンと22歳のライアンという二人の息子、そして元妻ジェニファー・ロペスとの間に18歳の双子エメとマクシミリアンがいる。
ナディアとは2023年に結婚し、今年1月、共同でインスタグラムを更新。結婚3周年を祝うとともに、第2子を授かったことを明らかにしていた。
引用：「ナディア・フェレイラ」Instagram（＠nadiaferreira）