『名探偵プリキュア！』第26話「キュアエクレールの復活！」、記憶を取り戻したくれあがキュアエクレールに変身！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第26話「キュアエクレールの復活！」が、あす7月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】制御を失って暴走するウソノワールを止めろ！ 第26話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第26話「キュアエクレールの復活！」あらすじ
マコトジュエルの力を誤って使ったため、制御を失い激しく暴走するウソノワール。その圧倒的な脅威を名探偵プリキュアの力で止めるため、あんな（声：千賀）、みくる（声：本渡）、るるか（声：東山奈央）の3人は再び立ち上がる。
キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウに変身し、ともにウソノワールへと立ち向かうが、暴走するウソノワールの強大な力の前ではまったく攻撃が効かない。そんなとき、くれあの胸元にあるペンダントから、まばゆい青い光があふれ出して――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】制御を失って暴走するウソノワールを止めろ！ 第26話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
マコトジュエルの力を誤って使ったため、制御を失い激しく暴走するウソノワール。その圧倒的な脅威を名探偵プリキュアの力で止めるため、あんな（声：千賀）、みくる（声：本渡）、るるか（声：東山奈央）の3人は再び立ち上がる。
キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウに変身し、ともにウソノワールへと立ち向かうが、暴走するウソノワールの強大な力の前ではまったく攻撃が効かない。そんなとき、くれあの胸元にあるペンダントから、まばゆい青い光があふれ出して――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。