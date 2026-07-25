SixTONES京本大我が旅の仲間に！ 『ウンナンの気分は上々。夏』8月1日に放送決定
『ウンナンの気分は上々。夏』（TBS系）が8月1日に放送することが決定。新たな旅の仲間としてSixTONESの京本大我が加入する。
【写真】ギターを弾く南原清隆＆京本大我
1996年7月に放送を開始した『ウンナンの気分は上々。』。さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく“笑いと涙の「友情発見バラエティ」”として人気を博した。番組がスタートして30周年を迎えた2026年。その1月に満を持して放送された特番に続き、この夏スペシャルとして再び放送される。
そしてこの度、15年ぶりに南原清隆、柳沢慎吾の名物旅企画「シンチャンナンチャン」が帰ってくる。 今回は新たな旅の仲間としてSixTONESの京本大我が加入。「シンチャンナンチャン大我チャン」として3人は夏の熱海・伊豆を舞台に、柳沢慎吾完全プロデュースの「昭和のアイドル＆名曲 大満喫ツアー」へ出発する。
月に4回しか営業しない激ウマ〇〇サンドやマッサージ・ボウリング・カラオケができる最強のエンタメ宿泊施設を満喫。しかしそれだけでは終わらないのがこの旅。車内では35曲入りのカセットテープを持参し、ラジカセで昭和の名曲を熱唱。いたるところでイメージが湧いてくるシンチャンはその場で『ザ・ベストテン』の中継を演出する。
もちろん今回も旅に疲れ、床に就きたいナンチャンが簡単に眠れるはずもなくありとあらゆる手荒い手法で起こすシンチャンは必見。そんな2人に振り回されながらも、旅を楽しむ大我チャン。大人たちが童心に帰り、全力ではしゃいで旅を満喫する。
『ウンナンの気分は上々。夏』はTBS系にて8月1日19時より放送。
【写真】ギターを弾く南原清隆＆京本大我
1996年7月に放送を開始した『ウンナンの気分は上々。』。さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく“笑いと涙の「友情発見バラエティ」”として人気を博した。番組がスタートして30周年を迎えた2026年。その1月に満を持して放送された特番に続き、この夏スペシャルとして再び放送される。
月に4回しか営業しない激ウマ〇〇サンドやマッサージ・ボウリング・カラオケができる最強のエンタメ宿泊施設を満喫。しかしそれだけでは終わらないのがこの旅。車内では35曲入りのカセットテープを持参し、ラジカセで昭和の名曲を熱唱。いたるところでイメージが湧いてくるシンチャンはその場で『ザ・ベストテン』の中継を演出する。
もちろん今回も旅に疲れ、床に就きたいナンチャンが簡単に眠れるはずもなくありとあらゆる手荒い手法で起こすシンチャンは必見。そんな2人に振り回されながらも、旅を楽しむ大我チャン。大人たちが童心に帰り、全力ではしゃいで旅を満喫する。
『ウンナンの気分は上々。夏』はTBS系にて8月1日19時より放送。