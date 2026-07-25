来週の『風、薫る』“りん”見上愛、“黒川”平埜生成から意外な依頼を受ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「岐路にて」が7月27日〜7月31日に放送される。
【写真】りん（見上愛）のもとに姿を見せた黒川（平埜生成）『風、薫る』第86回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第85回あらすじ
りんのもとに医師の黒川（平埜生成）がやってくる。実家の病院を継いで新潟にいるという黒川の依頼は意外なものだった…。
一方の直美は派出看護について捨松（多部未華子）に相談する。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）のもとに姿を見せた黒川（平埜生成）『風、薫る』第86回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第85回あらすじ
りんのもとに医師の黒川（平埜生成）がやってくる。実家の病院を継いで新潟にいるという黒川の依頼は意外なものだった…。
一方の直美は派出看護について捨松（多部未華子）に相談する。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。