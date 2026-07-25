『Ｔシャツが乾くまで』“充”松山ケンイチ、衝撃事実が発覚！急展開ラストに鳥肌「声出た」「先が読めない」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が24日に放送され、充（松山ケンイチ）にまつわる“ある事実”が明らかになり、ラストで急展開を迎えると、ネット上には「鳥肌たったわ」「なんで？って声出た」「全然先が読めない」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】警察から話を聞く咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第3話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。
充とあずさ（夏帆）はどんな思いで第3金曜日に会っていたのか。そしてあの日なぜ2人で同じバスに乗っていたのか。真相がはっきりしない中、悶々とした気持ちを分かち合うことで奇妙な連帯感を育む咲子（蒼井）と樹生（中島歩）。その矢先、咲子に長野県警から一本の電話がかかってくる。
長野県警によると充は事故直前、停車していたサービスエリアでバスから降りていたという。充がバスから降りる様子を記録した映像も見た咲子は、長野県警の担当者から事故現場での捜索が打ち切りになると告げられる。その後、咲子と樹生は、充とあずさの足跡を辿るため、バスが立ち寄ったサービスエリアを訪れる…。
そんな第3話では、喫茶「ひこうき」にかかってきた電話を取った咲子が、受話器から充の「ごめんね」という声を聞いてしまう。さらにラストシーンでは、喫茶「ひこうき」の従業員・直人（高橋文哉）が充と電話で話す様子や、電話ボックスから出て雨の中を歩き出す充の姿が映し出されていた。
充に関する衝撃事実が明らかになり第3話が幕を下ろすと、ネット上には「待って待って！！ごめんね？？」「どーいうことー!?!?…鳥肌たったわ」「は？え？なんで？って声出た」といった反響や「まさかの展開で全然先が読めない」「回を追うごとに怖さが増す素晴らしいドラマ」「どう着地するのこれ…」などの投稿が集まっていた。
【写真】警察から話を聞く咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第3話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。
長野県警によると充は事故直前、停車していたサービスエリアでバスから降りていたという。充がバスから降りる様子を記録した映像も見た咲子は、長野県警の担当者から事故現場での捜索が打ち切りになると告げられる。その後、咲子と樹生は、充とあずさの足跡を辿るため、バスが立ち寄ったサービスエリアを訪れる…。
そんな第3話では、喫茶「ひこうき」にかかってきた電話を取った咲子が、受話器から充の「ごめんね」という声を聞いてしまう。さらにラストシーンでは、喫茶「ひこうき」の従業員・直人（高橋文哉）が充と電話で話す様子や、電話ボックスから出て雨の中を歩き出す充の姿が映し出されていた。
充に関する衝撃事実が明らかになり第3話が幕を下ろすと、ネット上には「待って待って！！ごめんね？？」「どーいうことー!?!?…鳥肌たったわ」「は？え？なんで？って声出た」といった反響や「まさかの展開で全然先が読めない」「回を追うごとに怖さが増す素晴らしいドラマ」「どう着地するのこれ…」などの投稿が集まっていた。