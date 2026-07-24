アキ・カウリスマキが絶賛！ 北欧シュールレアリズムSF映画『クロノス・カイロス』9.11公開決定 予告＆ビジュアル解禁
ヘッラ・ウルッポの長編監督デビュー作『クロノス・カイロス』が、9月11日より公開されることが決定。あわせて、予告編とポスタービジュアル、舞台挨拶情報が解禁された。
【動画】ロック界の鬼才ヘッラ・ウルッポ初監督作『クロノス・カイロス』予告編
本作は、アキ・カウリスマキが“シュールレアリズムの傑作”と絶賛した北欧発のモノクロームSF。監督自身の体験から生まれた、離婚と喪失、孤独、そして再生の物語だ。
誕生日を祝う席。黒い風船に囲まれたテーブルで、女（ミラ・ルオティ）は男（トニ・プロトニ・ヤルヴィネン）に告げる――「新しい男ができた」。そっと男の頬をなでて去っていく彼女には、すでに新しい恋人がいた。ポールダンスを踊り、球体を宙で操る女。残された男の耳の奥では、その日から鳴りやまない音が響き始める。
嫉妬と喪失にのみ込まれた男は、女のダンスポールを切断してしまう。壊れた均衡を取り戻す方法は、ただ一つ。新しいポールを打ち立てることだ。
荒野で男が出会うのは、甲殻類アレルギーを持つ殺し屋。奇妙な相棒となった2人は、モノクロームの山岳地帯をさまよいながら、不可解な出来事の連鎖へと足を踏み入れていく。
フィンランドの小さな町カルッキラに、「キノ・ライカ」という映画館がある。映画監督アキ・カウリスマキと、作家ミカ・ラッティが共同で営む、映画好きの集う場所だ。そのミカが、今度は自ら映画の作り手として、製作と共同脚本を務めたのが本作である。
監督を務めるのは、フィンランドを代表するロックミュージシャンであり、グラフィックデザイナーや作家としても知られるヘッラ・ウルッポ。数十本のミュージックビデオ制作で培った独自の映像感覚を携え、本作で長編映画監督デビューを果たした。
フィンランド最古の映画批評誌「フィルミフッル（Filmihullu）」編集長ラウリ・ティモネンは、ミッドナイト・サン映画祭の2025カタログに、「今シーズン最も独創的で、最も記憶に残る作品の一本となるだろう。アキ・カウリスマキが“シュールレアリズムの傑作”と評した映画体験そのものだ」とコメントを寄せている。
あわせて解禁された本ビジュアルには、物語の随所に登場する球体と人物を、魚眼レンズのような加工によって一つの画面に凝縮したもの。歪んだ球面に人物を配した構図が観る者の視点を揺さぶり、非日常的な感覚へと誘う。
さらに、荒野に置かれたテーブルを挟んで人物が向かい合う場面は、本作のアートフィルムとしての性格を象徴する一幕だ。2つのイメージを重ね合わせることで、言葉では表現し尽くせない独特の世界観を、1枚のビジュアルに凝縮している。
約90秒の予告編も公開された。数十本のミュージックビデオを手がけてきたウルッポ監督ならではの映像と音楽の呼吸や、北欧のシュールレアリズムともいうべき独特のリズムを、本編の公開に先駆けて味わえる映像となっている。
また、本作の日本公開を記念し、監督のヘッラ・ウルッポ、プロデューサーのミカ・ラッティ、主演のトニ“プロトニ”ヤルヴィネンの来日が決定。舞台挨拶も開催予定だ。舞台挨拶の日程や会場などの詳細は、決定次第あらためて発表される。
映画『クロノス・カイロス』は、9月11日より全国順次公開。
【動画】ロック界の鬼才ヘッラ・ウルッポ初監督作『クロノス・カイロス』予告編
本作は、アキ・カウリスマキが“シュールレアリズムの傑作”と絶賛した北欧発のモノクロームSF。監督自身の体験から生まれた、離婚と喪失、孤独、そして再生の物語だ。
誕生日を祝う席。黒い風船に囲まれたテーブルで、女（ミラ・ルオティ）は男（トニ・プロトニ・ヤルヴィネン）に告げる――「新しい男ができた」。そっと男の頬をなでて去っていく彼女には、すでに新しい恋人がいた。ポールダンスを踊り、球体を宙で操る女。残された男の耳の奥では、その日から鳴りやまない音が響き始める。
荒野で男が出会うのは、甲殻類アレルギーを持つ殺し屋。奇妙な相棒となった2人は、モノクロームの山岳地帯をさまよいながら、不可解な出来事の連鎖へと足を踏み入れていく。
フィンランドの小さな町カルッキラに、「キノ・ライカ」という映画館がある。映画監督アキ・カウリスマキと、作家ミカ・ラッティが共同で営む、映画好きの集う場所だ。そのミカが、今度は自ら映画の作り手として、製作と共同脚本を務めたのが本作である。
監督を務めるのは、フィンランドを代表するロックミュージシャンであり、グラフィックデザイナーや作家としても知られるヘッラ・ウルッポ。数十本のミュージックビデオ制作で培った独自の映像感覚を携え、本作で長編映画監督デビューを果たした。
フィンランド最古の映画批評誌「フィルミフッル（Filmihullu）」編集長ラウリ・ティモネンは、ミッドナイト・サン映画祭の2025カタログに、「今シーズン最も独創的で、最も記憶に残る作品の一本となるだろう。アキ・カウリスマキが“シュールレアリズムの傑作”と評した映画体験そのものだ」とコメントを寄せている。
あわせて解禁された本ビジュアルには、物語の随所に登場する球体と人物を、魚眼レンズのような加工によって一つの画面に凝縮したもの。歪んだ球面に人物を配した構図が観る者の視点を揺さぶり、非日常的な感覚へと誘う。
さらに、荒野に置かれたテーブルを挟んで人物が向かい合う場面は、本作のアートフィルムとしての性格を象徴する一幕だ。2つのイメージを重ね合わせることで、言葉では表現し尽くせない独特の世界観を、1枚のビジュアルに凝縮している。
約90秒の予告編も公開された。数十本のミュージックビデオを手がけてきたウルッポ監督ならではの映像と音楽の呼吸や、北欧のシュールレアリズムともいうべき独特のリズムを、本編の公開に先駆けて味わえる映像となっている。
また、本作の日本公開を記念し、監督のヘッラ・ウルッポ、プロデューサーのミカ・ラッティ、主演のトニ“プロトニ”ヤルヴィネンの来日が決定。舞台挨拶も開催予定だ。舞台挨拶の日程や会場などの詳細は、決定次第あらためて発表される。
映画『クロノス・カイロス』は、9月11日より全国順次公開。