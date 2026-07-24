金ロー直前『モアナと伝説の海』魅力あふれるキャラを一挙おさらい！ ＜超＞実写版ではどう進化する？
モアナ役のキャサリン・ランガイアと、マウイ役のドウェイン・ジョンソンら豪華キャストがそろって来日を果たし大きな話題になった＜超＞実写映画『モアナと伝説の海』の7月31日の公開に先駆け、本日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、ディズニー・アニメーションの傑作『モアナと伝説の海』が放送される。そこで今回は、今夜の放送をより楽しむために押さえておきたい“愛すべきキャラクター”たちを改めて紹介！ 来たる＜超＞実写版ではどう進化するのかにもフォーカスしていく。
【写真】ロン毛のドウェイン・ジョンソンが新鮮ｗ 実写版のマウイ
物語の舞台は、美しい島モトゥヌイ。掟で禁じられたサンゴ礁の先の世界に心惹かれる 16歳の村長の娘モアナは、愛する島に迫る危機を救うため、未知なる大海原へと飛び出す――。心のうちに葛藤を抱えながらも、勇気を出して新たな一歩を踏み出していくモアナ。その姿に共感し、彼女の背中を押すタラおばあちゃんとの絆の物語に感動し、そして、冒険の先で出会う半神半人の伝説の英雄マウイや相棒のヘイヘイなどとの愉快なやりとりにクスッと笑える『モアナと伝説の海』。笑って、泣けて、元気をもらえる一作として、世界中から愛され続けてきた。
モアナの冒険を彩るのは、一度観たら忘れられない個性豊かなキャラクターたち。神の釣り針で自由自在に姿を変える半神半人のマウイは超自信家で大胆不敵。モアナに対して憎まれ口をたたくことも多いが、どこか憎めない愛くるしい存在でもある。最初はちぐはぐだったモアナとマウイの関係性が、旅を通じてどう変わっていくのか注目してほしい。そして、モアナと共に大海原へと向かうのが、ニワトリのヘイヘイ。目の前にあるものをなんでも飲み込んでしまったり、何かと騒動を起こしがちなヘイヘイは、モアナが漕ぎ出してしまった舟にうっかり乗ってしまっていたことで、冒険に繰り出す。
旅先で上手くいかず落ち込んでいるような時でも、ヘイヘイがちょこちょこ“やらかしちゃう”ことで、モアナをクスッと笑わせてくれる、可愛らしすぎる相棒である。一方、冒険に出たモアナの前に立ちはだかることとなるのが、ココナッツの甲冑をかぶった海の海賊カカモラ。見た目はキュートなのに、実は冷酷で残忍な彼らは、モアナたちに容赦なく襲い掛かってくる。さらに、海底の魔物の国で暮らす巨大なカニのタマトアなど、一筋縄ではいかない強敵も次々と立ちはだかる。今夜の放送でも、感情豊かに生き生きと動き回る彼らの躍動感をぜひ目に焼き付けておきたい。
個性豊かなキャラクターが勢揃いしている『モアナと伝説の海』。ここでは、来たる＜超＞実写版ではどう進化するのかも紹介しておきたい。まず、主人公のモアナ。演じるのは、3万人超えの精鋭たちから選ばれた新星キャサリン・ランガイア。歌手の父を持つ彼女は、小さいころから音楽を嗜み、奇跡の歌声を持っている。そんな彼女が、葛藤しながらも一歩踏み出していくモアナの心情を歌でも表現。彼女が歌う「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」は鳥肌もので、彼女の持ち前の表現力も相まって、モアナの冒険はさらに感動的なものへと進化している。
そして、マウイ役を演じるのは、アニメーション版でもマウイ役の声優を務めていたドウェイン・ジョンソン。屈強な肉体を持つ彼が演じるマウイは、アニメーション版以上に存在感抜群。モアナとの冒険の中で描かれるアクションシーンの迫力もマシマシになっている。また、アニメーション版より歌唱パートが増えた劇中歌「俺のおかげさ」では、マウイ役のドウェインが歌って踊る…！ 新たな魅力をまとい、さらに楽しいシーンに仕上がっている。
また、もう1つの注目ポイントとなるのが、“人間以外”のキャラクターたち…！ これまで誕生したディズニーの実写映画の中でも、度々話題になってきた“人間以外”のキャラクターたち。例えば、『リトル・マーメイド』（2023）では、カニのセバスチャンや、魚のフランダー、カツオドリのスカットル。最新のCGテクノロジーで描かれることで、アニメーション版以上にリアルで、表情豊かになったキャラクターたちが、実写版の物語を大きく盛り上げてきた。
＜超＞実写版『モアナと伝説の海』でも、ヘイヘイはより親近感を増し、カカモラはより迫力を増し、タマトアはより煌びやかに進化を遂げている…！ アニメーション版から愛され続けるキャラクターのスピリットはそのままに、より魅力を増した＜超＞実写版のキャラクターたち。彼らのシーンがどう生まれ変わるのか!? まずは今夜アニメーション版を楽しみたい。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
物語の舞台は、美しい島モトゥヌイ。掟で禁じられたサンゴ礁の先の世界に心惹かれる 16歳の村長の娘モアナは、愛する島に迫る危機を救うため、未知なる大海原へと飛び出す――。心のうちに葛藤を抱えながらも、勇気を出して新たな一歩を踏み出していくモアナ。その姿に共感し、彼女の背中を押すタラおばあちゃんとの絆の物語に感動し、そして、冒険の先で出会う半神半人の伝説の英雄マウイや相棒のヘイヘイなどとの愉快なやりとりにクスッと笑える『モアナと伝説の海』。笑って、泣けて、元気をもらえる一作として、世界中から愛され続けてきた。
モアナの冒険を彩るのは、一度観たら忘れられない個性豊かなキャラクターたち。神の釣り針で自由自在に姿を変える半神半人のマウイは超自信家で大胆不敵。モアナに対して憎まれ口をたたくことも多いが、どこか憎めない愛くるしい存在でもある。最初はちぐはぐだったモアナとマウイの関係性が、旅を通じてどう変わっていくのか注目してほしい。そして、モアナと共に大海原へと向かうのが、ニワトリのヘイヘイ。目の前にあるものをなんでも飲み込んでしまったり、何かと騒動を起こしがちなヘイヘイは、モアナが漕ぎ出してしまった舟にうっかり乗ってしまっていたことで、冒険に繰り出す。
旅先で上手くいかず落ち込んでいるような時でも、ヘイヘイがちょこちょこ“やらかしちゃう”ことで、モアナをクスッと笑わせてくれる、可愛らしすぎる相棒である。一方、冒険に出たモアナの前に立ちはだかることとなるのが、ココナッツの甲冑をかぶった海の海賊カカモラ。見た目はキュートなのに、実は冷酷で残忍な彼らは、モアナたちに容赦なく襲い掛かってくる。さらに、海底の魔物の国で暮らす巨大なカニのタマトアなど、一筋縄ではいかない強敵も次々と立ちはだかる。今夜の放送でも、感情豊かに生き生きと動き回る彼らの躍動感をぜひ目に焼き付けておきたい。
個性豊かなキャラクターが勢揃いしている『モアナと伝説の海』。ここでは、来たる＜超＞実写版ではどう進化するのかも紹介しておきたい。まず、主人公のモアナ。演じるのは、3万人超えの精鋭たちから選ばれた新星キャサリン・ランガイア。歌手の父を持つ彼女は、小さいころから音楽を嗜み、奇跡の歌声を持っている。そんな彼女が、葛藤しながらも一歩踏み出していくモアナの心情を歌でも表現。彼女が歌う「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」は鳥肌もので、彼女の持ち前の表現力も相まって、モアナの冒険はさらに感動的なものへと進化している。
そして、マウイ役を演じるのは、アニメーション版でもマウイ役の声優を務めていたドウェイン・ジョンソン。屈強な肉体を持つ彼が演じるマウイは、アニメーション版以上に存在感抜群。モアナとの冒険の中で描かれるアクションシーンの迫力もマシマシになっている。また、アニメーション版より歌唱パートが増えた劇中歌「俺のおかげさ」では、マウイ役のドウェインが歌って踊る…！ 新たな魅力をまとい、さらに楽しいシーンに仕上がっている。
また、もう1つの注目ポイントとなるのが、“人間以外”のキャラクターたち…！ これまで誕生したディズニーの実写映画の中でも、度々話題になってきた“人間以外”のキャラクターたち。例えば、『リトル・マーメイド』（2023）では、カニのセバスチャンや、魚のフランダー、カツオドリのスカットル。最新のCGテクノロジーで描かれることで、アニメーション版以上にリアルで、表情豊かになったキャラクターたちが、実写版の物語を大きく盛り上げてきた。
＜超＞実写版『モアナと伝説の海』でも、ヘイヘイはより親近感を増し、カカモラはより迫力を増し、タマトアはより煌びやかに進化を遂げている…！ アニメーション版から愛され続けるキャラクターのスピリットはそのままに、より魅力を増した＜超＞実写版のキャラクターたち。彼らのシーンがどう生まれ変わるのか!? まずは今夜アニメーション版を楽しみたい。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。