『超ギャバン』→『オメガホーン』へバトンタッチ「50年後、100年後も続くシリーズに」 【PROJECT R.E.D.】の襷をつなぐ
『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』夏映画スペシャルイベントが24日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われ、ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を演じる長田光平から、同映画にも先行登場している『角醒ハンター オメガホーン』主演・楢原聖へバトンタッチが行われた。
【写真】かわいい…！子どもとタッチをする今井竜太郎
イベントには長田のほか、仮面ライダーゼッツ／万津莫を演じる俳優の今井竜太郎、ジーク／仮面ライダードォーン役の天野浩成、ギャバン・ライヤ／風波駆無を演じる安井謙太郎が先に登場。たくさんの子どもたちを前に、トークショーで会場を盛り上げる。
そんな中、後半から炎のシャウト／キャプテン・オメガホーンを演じる楢原が登場すると、会場から大歓声が響く。楢原は笑顔を見せつつも「ド緊張です。ずっと足震えてました」と緊張をあらわにした。
その後、あさって26日から【PROJECT R.E.D.】第2弾『角醒（かくせい）ハンター オメガホーン』（毎週日曜 前9：30）が放送されることに先駆け、【PROJECT R.E.D.】第1弾となった『超ギャバン』主演の長田のサインが書かれている赤い襷（たすき）が楢原へと受け渡された。
長田は「この襷をサインで埋めていきたいです。それが目標です。50年後、100年後も続いていくシリーズでありたいと思っています。不可能なことを可能にしてきた僕たちなので必ずできると信じて、シャウトにこの襷を渡したい」と引き継ぐ思いを込めた。
そんな楢原は「【PROJECT R.E.D.】が、これからもたくさんの人に愛されるように務めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。
【写真】かわいい…！子どもとタッチをする今井竜太郎
イベントには長田のほか、仮面ライダーゼッツ／万津莫を演じる俳優の今井竜太郎、ジーク／仮面ライダードォーン役の天野浩成、ギャバン・ライヤ／風波駆無を演じる安井謙太郎が先に登場。たくさんの子どもたちを前に、トークショーで会場を盛り上げる。
その後、あさって26日から【PROJECT R.E.D.】第2弾『角醒（かくせい）ハンター オメガホーン』（毎週日曜 前9：30）が放送されることに先駆け、【PROJECT R.E.D.】第1弾となった『超ギャバン』主演の長田のサインが書かれている赤い襷（たすき）が楢原へと受け渡された。
長田は「この襷をサインで埋めていきたいです。それが目標です。50年後、100年後も続いていくシリーズでありたいと思っています。不可能なことを可能にしてきた僕たちなので必ずできると信じて、シャウトにこの襷を渡したい」と引き継ぐ思いを込めた。
そんな楢原は「【PROJECT R.E.D.】が、これからもたくさんの人に愛されるように務めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。