&TEAM・K、松井大輔に“初カミングアウト”「震えが止まらなくて」
俳優の高橋文哉、9人組グローバルボーイズグループ・&TEAMのK、元サッカー日本代表の松井大輔が24日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）「才能の原石たちよ、劇場に集まれ！トーク＆試写イベント」に登壇。Kが、本作のサッカー監修も務めた松井への思いを熱く語った。
【写真】きらびやかなオーラを放ち手をふる&TEAM・K
ずっと胸に秘めていた思いがあるというKは、「サッカーを5年やっていまして、松井さんの大ファンでして、それを言えずにいました」と告白。「当時、僕から見たら大スターで、プレースタイルも含めて一番好きな選手だったんです。1対1でお会いした時、震えが止まらなくて緊張しました」と振り返り、「初カミングアウトです！」と照れ笑いを浮かべた。
突然の告白に松井は「初めて聞きました」と目を丸くして驚きを隠せない様子。Kについて「すごく難しいシーンがあったり、テクニックが必要だったり。役への思い入れも強かったですね」と、作品に向き合う真摯な姿勢を絶賛した。
『ブルーロック』は、『週刊少年マガジン』で連載中のサッカー漫画。無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台に、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーが誕生するまでを描く。Kは凪誠士郎役を演じ、松井は本作のサッカー監修を担当した。
コミックスは累計6000万部を突破。テレビアニメ第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送されたほか、22年にゲーム化、23年に舞台化され、アニメ続編の制作も決定している。実写映画は、『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手がけるCREDEUSが制作を担当する。
【写真】きらびやかなオーラを放ち手をふる&TEAM・K
ずっと胸に秘めていた思いがあるというKは、「サッカーを5年やっていまして、松井さんの大ファンでして、それを言えずにいました」と告白。「当時、僕から見たら大スターで、プレースタイルも含めて一番好きな選手だったんです。1対1でお会いした時、震えが止まらなくて緊張しました」と振り返り、「初カミングアウトです！」と照れ笑いを浮かべた。
『ブルーロック』は、『週刊少年マガジン』で連載中のサッカー漫画。無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台に、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーが誕生するまでを描く。Kは凪誠士郎役を演じ、松井は本作のサッカー監修を担当した。
コミックスは累計6000万部を突破。テレビアニメ第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送されたほか、22年にゲーム化、23年に舞台化され、アニメ続編の制作も決定している。実写映画は、『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手がけるCREDEUSが制作を担当する。