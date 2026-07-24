アニメ『世界最強の魔女、始めました』10.7放送スタート 花澤香菜＆長縄まりあの出演決定
テレビアニメ『世界最強の魔女、始めました』の放送開始日が10月7日に決定。あわせて、追加キャスト第2弾として花澤香菜と長縄まりあの出演が発表され、第2弾キャラクター紹介PVとキャラクター立ち絵ビジュアルも公開された。
【動画】花澤香菜＆長縄まりあ参戦！ アニメ『世界最強の魔女、始めました』第2弾キャラクター紹介PV
原作は坂木持丸、ririttoによる人気小説『世界最強の魔女、始めました 〜私だけ「攻略サイト」を見れる世界で自由に生きます〜』（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）。コミカライズ版は戸賀環が手がけ、講談社「月マガ基地」にて好評連載中だ。
最弱スキルを発現してしまい、追放された少女ローナ。しかし、そのスキルの正体は、この世界の「攻略サイト」や現代知識を自在に検索できる、SSSランク級のチートスキル【インターネット】だった――。
本作は、最強の力を手にしたローナが世界中を冒険する新感覚異世界ファンタジー。「普通に生きたい」と願いながらも次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクターや、攻略情報を駆使して強敵を撃破する爽快なバトル、笑いあり涙ありのストーリーが多くの読者を魅了し、幅広い世代から絶大な支持を集めている。
出演声優は、主人公ローナ役を橘杏咲、冒険者ギルドのマスターでエリート魔法使いのエリミナ役をファイルーズあい、エルフの姫エルナ役を井上ほの花が務める。スタッフは、監督を古田丈司、シリーズ構成を米村正二、キャラクターデザインを森本由布希が担当。原作の魅力を最大限に引き出す実力派スタッフが集結した。
このたび、追加キャスト情報が解禁された。港町アクアスのギルドマスター・アリエス役には、『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役をはじめ、『劇場版 呪術廻戦 0』の祈本里香役など、数々の話題作に出演する花澤香菜。海底王国に住む水竜族の若きお姫様・ルル役には、『小林さんちのメイドラゴン』のカンナカムイ役や『わんだふるぷりきゅあ！』の犬飼こむぎ／キュアワンダフル役などで知られる長縄まりあが決定した。
アリエスは、冷静沈着なギルドマスターでありながら、ローナの可愛さを前にすると“内なるおじさん”が大暴走してしまうという、強烈なギャップを持つキャラクター。一方のルルは、ローナのうっかりがきっかけで“2人”になってしまい、自分同士で言い争いを繰り広げる自由奔放なお姫様だ。
あわせて、主人公ローナに加え、新たに追加キャストとして発表された花澤香菜演じるアリエス、長縄まりあ演じるルルのボイスを収録した第2弾キャラクター紹介PVと、キャラクターの全身を収めた立ち絵ビジュアルも解禁された。
「こんな時こそ【インターネット】！」――SSSランク級のチートスキル【インターネット】を駆使するローナは、ひょんなことから世界樹の杖“ワンド・オブ・ワールド”を手に入れる。「もしかして私、世界最強になってる…？」と、自らの意思とは裏腹に次々と強大な力を手にしていくローナ。幾度となく立ちはだかる危機も無邪気に一蹴していく、その冒険にますます期待が高まる。
続いて登場するのは、港町アクアスの冒険者ギルドマスター・アリエス。毎週水曜日に町を襲うモンスターたちに頭を悩ませる、多忙にしてハイスペックな美女だが、実は「可愛い少女を見ると内なるおじさんを抑えられなくなる」という危険な一面の持ち主。「こんな可愛らしい子を戦場に向かわせるなんて…」と険しい表情を見せたのも束の間、次の瞬間には「ローナちゃんカワイイー！」と大暴走。仕事は完璧、でもローナを前にすると理性はゼロ!? ギャップ全開なアリエスから目が離せない。
最後に登場するのは、ローナがうっかりある行動をしたことで、まさかの"2人"になってしまった海底王国に住む水竜族の幼きお姫様ルル。お互いを見つめ合いながら、「誰だ、偽物め！」「ルルが本物だぞ」と、ルル同士で大喧嘩!? さらに、“高級釣りエサ”を見つけると、「スーパーうまし！ これぞ水竜族の姫にふさわしい地上の美味である」とご機嫌になるなど、自由奔放で愛らしい一面も見せる。
アニメ『世界最強の魔女、始めました』は、TOKYO MXにて10月7日より毎週水曜日22時、BS11にて毎週水曜日24時、テレビ愛知にて毎週水曜日26時5分、MBSにて毎週土曜日26時38分放送。
※花澤香菜、長縄まりあのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アリエス役：花澤香菜
アリエスの声を担当いたします、花澤香菜です！ 彼女の、第一印象の頼もしくて包容力のあるイメージが、物語が進むにつれてどんどん崩壊していく様に驚きました（笑）。ローナちゃん、可愛いからしょうがないですよね♪ どう壊れていくのかぜひ放送で確認してみてください！
■ルル役：長縄まりあ
聞いたことがあるワードや見たことがある現象が各話数に散りばめられていて、アフレコもとっても楽しかったです！ 私はゲームが好きなので、たまにドット絵調になる瞬間にきゅんとしました。インターネットが、私たちが生きている今が、どれほど便利で素敵な世の中かということも感じられます。そんな中のあるあるな現象を一緒に楽しみましょう！ ルルも2倍活躍していますので見ていただけたら嬉しいです！
【動画】花澤香菜＆長縄まりあ参戦！ アニメ『世界最強の魔女、始めました』第2弾キャラクター紹介PV
原作は坂木持丸、ririttoによる人気小説『世界最強の魔女、始めました 〜私だけ「攻略サイト」を見れる世界で自由に生きます〜』（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）。コミカライズ版は戸賀環が手がけ、講談社「月マガ基地」にて好評連載中だ。
本作は、最強の力を手にしたローナが世界中を冒険する新感覚異世界ファンタジー。「普通に生きたい」と願いながらも次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクターや、攻略情報を駆使して強敵を撃破する爽快なバトル、笑いあり涙ありのストーリーが多くの読者を魅了し、幅広い世代から絶大な支持を集めている。
出演声優は、主人公ローナ役を橘杏咲、冒険者ギルドのマスターでエリート魔法使いのエリミナ役をファイルーズあい、エルフの姫エルナ役を井上ほの花が務める。スタッフは、監督を古田丈司、シリーズ構成を米村正二、キャラクターデザインを森本由布希が担当。原作の魅力を最大限に引き出す実力派スタッフが集結した。
このたび、追加キャスト情報が解禁された。港町アクアスのギルドマスター・アリエス役には、『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役をはじめ、『劇場版 呪術廻戦 0』の祈本里香役など、数々の話題作に出演する花澤香菜。海底王国に住む水竜族の若きお姫様・ルル役には、『小林さんちのメイドラゴン』のカンナカムイ役や『わんだふるぷりきゅあ！』の犬飼こむぎ／キュアワンダフル役などで知られる長縄まりあが決定した。
アリエスは、冷静沈着なギルドマスターでありながら、ローナの可愛さを前にすると“内なるおじさん”が大暴走してしまうという、強烈なギャップを持つキャラクター。一方のルルは、ローナのうっかりがきっかけで“2人”になってしまい、自分同士で言い争いを繰り広げる自由奔放なお姫様だ。
あわせて、主人公ローナに加え、新たに追加キャストとして発表された花澤香菜演じるアリエス、長縄まりあ演じるルルのボイスを収録した第2弾キャラクター紹介PVと、キャラクターの全身を収めた立ち絵ビジュアルも解禁された。
「こんな時こそ【インターネット】！」――SSSランク級のチートスキル【インターネット】を駆使するローナは、ひょんなことから世界樹の杖“ワンド・オブ・ワールド”を手に入れる。「もしかして私、世界最強になってる…？」と、自らの意思とは裏腹に次々と強大な力を手にしていくローナ。幾度となく立ちはだかる危機も無邪気に一蹴していく、その冒険にますます期待が高まる。
続いて登場するのは、港町アクアスの冒険者ギルドマスター・アリエス。毎週水曜日に町を襲うモンスターたちに頭を悩ませる、多忙にしてハイスペックな美女だが、実は「可愛い少女を見ると内なるおじさんを抑えられなくなる」という危険な一面の持ち主。「こんな可愛らしい子を戦場に向かわせるなんて…」と険しい表情を見せたのも束の間、次の瞬間には「ローナちゃんカワイイー！」と大暴走。仕事は完璧、でもローナを前にすると理性はゼロ!? ギャップ全開なアリエスから目が離せない。
最後に登場するのは、ローナがうっかりある行動をしたことで、まさかの"2人"になってしまった海底王国に住む水竜族の幼きお姫様ルル。お互いを見つめ合いながら、「誰だ、偽物め！」「ルルが本物だぞ」と、ルル同士で大喧嘩!? さらに、“高級釣りエサ”を見つけると、「スーパーうまし！ これぞ水竜族の姫にふさわしい地上の美味である」とご機嫌になるなど、自由奔放で愛らしい一面も見せる。
アニメ『世界最強の魔女、始めました』は、TOKYO MXにて10月7日より毎週水曜日22時、BS11にて毎週水曜日24時、テレビ愛知にて毎週水曜日26時5分、MBSにて毎週土曜日26時38分放送。
※花澤香菜、長縄まりあのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アリエス役：花澤香菜
アリエスの声を担当いたします、花澤香菜です！ 彼女の、第一印象の頼もしくて包容力のあるイメージが、物語が進むにつれてどんどん崩壊していく様に驚きました（笑）。ローナちゃん、可愛いからしょうがないですよね♪ どう壊れていくのかぜひ放送で確認してみてください！
■ルル役：長縄まりあ
聞いたことがあるワードや見たことがある現象が各話数に散りばめられていて、アフレコもとっても楽しかったです！ 私はゲームが好きなので、たまにドット絵調になる瞬間にきゅんとしました。インターネットが、私たちが生きている今が、どれほど便利で素敵な世の中かということも感じられます。そんな中のあるあるな現象を一緒に楽しみましょう！ ルルも2倍活躍していますので見ていただけたら嬉しいです！