あいみょん、甲子園での10周年凱旋ライブ “4年越しの約束”を果たしたメモリアルライブレポート
あいみょんがメジャーデビュー10周年を記念した阪神甲子園球場でのライブ『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026「、、、」IN 阪神甲子園球場』を7月14日・15日の2日間に渡って開催した。あいみょんが甲子園でライブを行うのは2022年11月以来、約4年ぶりだが、前回がセンターステージでの弾き語りだったのに対して、今回はバンド編成。兵庫県西宮市出身のあいみょんにとって甲子園はまさに地元であり、代表曲やライブでの定番曲を並べた全25曲で、この10年の歩みを凝縮したようなライブとなった。なお、甲子園ライブの2日間開催は25年ぶりで、女性アーティストとしては初という快挙。本稿では2日目、7月15日のライブをレポートする。
【写真】AIMYON 10th anniversary LIVE 2026「、、、」IN 阪神甲子園球場 ライブフォト
開演時刻になると甲子園らしくサイレンが鳴り響き、スクリーンに過去のライブ映像が流れ、カウントダウンに続いて「マリーゴールド」からライブがスタート。サビではオーディエンスが一斉に手を振って、早速一体感が生まれていく。「甲子園へようこそ！盛り上がる準備できてますか？」と声をかけ、「マシマロ」ではハンドマイクで広いステージの端まで行って、飛び跳ねながら歌声を聴かせると、場内は手拍子に包まれた。
今年は春から複数の大型フェスにも参加していたが、スタジアム規模のライブでも自信と余裕を感じさせるパフォーマンスができるようになったのは、この10年の積み重ねがあったからこそだろう。
「愛を知るまでは」を歌い終えて、「改めまして、兵庫県西宮市出身、シンガーソングライター・あいみょんです！ 私の地元へようこそお越しくださいました」と挨拶をすると、「ノット・オーケー」に続く「ビーナスベルト」では、タイトル通りにピンク色の光の帯が球場に浮かび上がる。
最新シングルから一転、2ndシングル『愛を伝えたいだとか』のカップリング「ハッピー」、3rdシングル『君はロックを聴かない』のカップリング「青春と青春と青春」と、長年のファンには嬉しいレア曲の披露もあったが、特にペダルスチールの音色に乗せて、〈青春が夏風にのって 君を連れてきたんだろうな〉と歌う「青春と青春と青春」は季節的にもぴったりで、ライブ前半のハイライトだった。
ここであいみょんが「ちょっと私行くところがあるので、一旦バンドメンバーにお任せします！」と言って、ステージからいなくなると、「私に見せてよ」の演奏がスタート。
あいみょんによるウグイス嬢のような場内アナウンスで、背番号と共にメンバーが紹介され、それぞれが順番にソロを披露していく。ギターのqurosawa、キーボードの山本健太、ベースの井嶋啓介、パーカッションの朝倉真司、ギターの八橋義幸、ドラムの伊吹文裕の6人は、今ではあいみょんのライブに欠かすことのできない大事なメンバーだ。
「私に見せてよ」の演奏がクライマックスを迎えると、あいみょんがスタジアムの後方、スタンド席の間近のミニステージにサプライズで登場。ここではお馴染みの双眼鏡コーナーが始まって、「甲子園球場に高校球児として出場したことがある人？」「西宮出身の人？」「この中にお医者さんはいますか？」といった質問でファンと軽妙なやりとりをするのはやっぱり楽しい。
このステージではまず「スケッチ」と「ポプリの葉」が披露され、「ポプリの葉」では〈結局忘れられなかった 香りを買いに渋谷へ〉を〈西宮へ〉に変えて歌い、大きな拍手が起こる。「姿」を歌う頃にはちょうど日も暮れて、オーディエンスのライトブレスレットがカラフルに光り、美しい光景を作り出していた。
「ミニスカートとハイライト」を歌いながら客席を通ってメインステージへと移動し、その途中ではハイタッチをしたり、ファンの帽子を被ったり、ファンのタオルで頭を拭いたりする場面も。
ステージに戻ると、エネルギッシュなアカペラから「大好きなバンドメンバーと大好きなみんながいるこの甲子園で踊ろう！」と伝えた「愛を伝えたいだとか」、さらには「朝陽」を熱唱。1stシングル「生きていたんだよな」をスクリーンに歌詞を映し出しながら歌ったり、1stアルバム『青春のエキサイトメント』収録曲で、上京して間もない頃に味わった悔しさを曲に込めた「風のささやき」を切々と歌ったり、やはり10年という月日の重みが伝わってくる。
■あいみょんが叶えた4年越しの夢
MCでは「みなさん聴きたい曲は聴けましたか？」と話しかけて、返ってきたリクエストに答える形で「さよならの今日に」や「ラッキーカラー」を一節歌ったりと、サービス精神もバッチリ。
セットリストを間違えそうになるアクシデントも笑いに変えて、再び本編に戻っての「ジェニファー」から、バンドメンバーのコーラスも楽しい「駅前喫茶ポプラ」を続けると、「裸の心」では前回の甲子園でも登場した、天高く登って行くような無数のサーチライトがステージを包み、その幻想的な光景は実に圧巻。エモーショナルに歌い上げられた「ざらめ」も素晴らしく、あいみょんの本分であるシンガーソングライターとしての実力をまざまざと見せつける名演だった。
ライブはいよいよ後半戦。インディーズ時代に西宮で作ったという「夜行バス」から「真夏の夜の匂いがする」を続けると、ここであいみょんとバンドメンバー全員がオリジナルのユニフォームを着て、「六甲おろし」を演奏。
場内のボルテージが一気に上がり、勢いそのままに「夢追いベンガル」に突入して、あいみょんがマウンドに立つピッチャーのごとくきれないなフォームで客席にタオルを投げ込む。さらに「貴方解剖純愛歌〜死ね〜」でこの日最大級の盛り上がりを見せると、10周年を祝うかのように盛大に花火が打ち上げられ、甲子園の夜空を華々しく彩った。
すでにエンディングのような雰囲気だが、この日のあいみょんにはまだどうしてもやらないといけないことがあった。
「私はこの西宮に生まれて、西宮でシンガーソングライターになることに憧れて、ギター一本持って上京して、ここで弾き語りができて、こうやって心強いバンドと一緒にまた地元に帰って来られて、すごく嬉しいなと思いました。バンドで甲子園に立つのも夢やったし、花火が上がるのも夢やったし」「一つずつ一つずつ、小さな夢をこれからも叶えていきたい。でも4年前に一つだけ甲子園に置いてきた夢があります。今日は世界一の歌声を聴きたいと思ってるんですけど、準備はいいですか？みんなで一緒に歌いましょう！」と言って披露されたのは「君はロックを聴かない」。
2022年はまだコロナ禍の影響で声を出すことができず、この曲で合唱ができなかったことが「4年前に置いてきた夢」だった。しかし、この日は4年分の想いを込めた大合唱が起きて、あいみょんがうっすら涙ぐむ場面も。また一つ、大切な夢が叶ったメモリアルな瞬間となった。
「10年経ってもまだまだ尽きない好奇心とひらめきを頼りに、これからも音楽を楽しみながら、悩みながら、進んでいけたらなと思っています。欲を言えば、そこにみんなが付き合ってくれたらもっと嬉しいです。これからもよろしくお願いします！」と挨拶をして、ラストは泡のような大量のシャボン玉に包まれた「今夜このまま」で大団円。
その後もあいみょんはゴンドラに乗って場内を一周し、お馴染みの「健康第一、家内安全、その次あいみょん！」で締めくくると、終演後にはメジャーデビュー日の11月30日も含む日本武道館2デイズと、来年からのアリーナ・ツアーの開催を発表。最後に、ステージを降りたあいみょんがビールの缶を開ける音と、「乾杯！美味すぎる！」という声が場内に響き渡るまで、決して飾ることのない、西宮が生んだスターの記念すべき凱旋公演だった。
文：金子厚武
※セットリストは以下の通り。
7月15日セットリスト
1.マリーゴールド
2.マシマロ
3.愛を知るまでは
4.ノット・オーケー
5.ビーナスベルト
6.ハッピー
7.青春と青春と青春
8.スケッチ
9.ポプリの葉
10.姿
11.ミニスカートとハイライト
12.愛を伝えたいだとか
13.朝陽
14.生きていたんだよな
15.風のささやき
16.ジェニファー
17.駅前喫茶ポプラ
18.裸の心
19.ざらめ
20.夜行バス
21.真夏の夜の匂いがする
22.夢追いベンガル
23.貴方解剖純愛歌〜死ね〜
24.君はロックを聴かない
25.今夜このまま
開演時刻になると甲子園らしくサイレンが鳴り響き、スクリーンに過去のライブ映像が流れ、カウントダウンに続いて「マリーゴールド」からライブがスタート。サビではオーディエンスが一斉に手を振って、早速一体感が生まれていく。「甲子園へようこそ！盛り上がる準備できてますか？」と声をかけ、「マシマロ」ではハンドマイクで広いステージの端まで行って、飛び跳ねながら歌声を聴かせると、場内は手拍子に包まれた。
今年は春から複数の大型フェスにも参加していたが、スタジアム規模のライブでも自信と余裕を感じさせるパフォーマンスができるようになったのは、この10年の積み重ねがあったからこそだろう。
「愛を知るまでは」を歌い終えて、「改めまして、兵庫県西宮市出身、シンガーソングライター・あいみょんです！ 私の地元へようこそお越しくださいました」と挨拶をすると、「ノット・オーケー」に続く「ビーナスベルト」では、タイトル通りにピンク色の光の帯が球場に浮かび上がる。
最新シングルから一転、2ndシングル『愛を伝えたいだとか』のカップリング「ハッピー」、3rdシングル『君はロックを聴かない』のカップリング「青春と青春と青春」と、長年のファンには嬉しいレア曲の披露もあったが、特にペダルスチールの音色に乗せて、〈青春が夏風にのって 君を連れてきたんだろうな〉と歌う「青春と青春と青春」は季節的にもぴったりで、ライブ前半のハイライトだった。
ここであいみょんが「ちょっと私行くところがあるので、一旦バンドメンバーにお任せします！」と言って、ステージからいなくなると、「私に見せてよ」の演奏がスタート。
あいみょんによるウグイス嬢のような場内アナウンスで、背番号と共にメンバーが紹介され、それぞれが順番にソロを披露していく。ギターのqurosawa、キーボードの山本健太、ベースの井嶋啓介、パーカッションの朝倉真司、ギターの八橋義幸、ドラムの伊吹文裕の6人は、今ではあいみょんのライブに欠かすことのできない大事なメンバーだ。
「私に見せてよ」の演奏がクライマックスを迎えると、あいみょんがスタジアムの後方、スタンド席の間近のミニステージにサプライズで登場。ここではお馴染みの双眼鏡コーナーが始まって、「甲子園球場に高校球児として出場したことがある人？」「西宮出身の人？」「この中にお医者さんはいますか？」といった質問でファンと軽妙なやりとりをするのはやっぱり楽しい。
このステージではまず「スケッチ」と「ポプリの葉」が披露され、「ポプリの葉」では〈結局忘れられなかった 香りを買いに渋谷へ〉を〈西宮へ〉に変えて歌い、大きな拍手が起こる。「姿」を歌う頃にはちょうど日も暮れて、オーディエンスのライトブレスレットがカラフルに光り、美しい光景を作り出していた。
「ミニスカートとハイライト」を歌いながら客席を通ってメインステージへと移動し、その途中ではハイタッチをしたり、ファンの帽子を被ったり、ファンのタオルで頭を拭いたりする場面も。
ステージに戻ると、エネルギッシュなアカペラから「大好きなバンドメンバーと大好きなみんながいるこの甲子園で踊ろう！」と伝えた「愛を伝えたいだとか」、さらには「朝陽」を熱唱。1stシングル「生きていたんだよな」をスクリーンに歌詞を映し出しながら歌ったり、1stアルバム『青春のエキサイトメント』収録曲で、上京して間もない頃に味わった悔しさを曲に込めた「風のささやき」を切々と歌ったり、やはり10年という月日の重みが伝わってくる。
■あいみょんが叶えた4年越しの夢
MCでは「みなさん聴きたい曲は聴けましたか？」と話しかけて、返ってきたリクエストに答える形で「さよならの今日に」や「ラッキーカラー」を一節歌ったりと、サービス精神もバッチリ。
セットリストを間違えそうになるアクシデントも笑いに変えて、再び本編に戻っての「ジェニファー」から、バンドメンバーのコーラスも楽しい「駅前喫茶ポプラ」を続けると、「裸の心」では前回の甲子園でも登場した、天高く登って行くような無数のサーチライトがステージを包み、その幻想的な光景は実に圧巻。エモーショナルに歌い上げられた「ざらめ」も素晴らしく、あいみょんの本分であるシンガーソングライターとしての実力をまざまざと見せつける名演だった。
ライブはいよいよ後半戦。インディーズ時代に西宮で作ったという「夜行バス」から「真夏の夜の匂いがする」を続けると、ここであいみょんとバンドメンバー全員がオリジナルのユニフォームを着て、「六甲おろし」を演奏。
場内のボルテージが一気に上がり、勢いそのままに「夢追いベンガル」に突入して、あいみょんがマウンドに立つピッチャーのごとくきれないなフォームで客席にタオルを投げ込む。さらに「貴方解剖純愛歌〜死ね〜」でこの日最大級の盛り上がりを見せると、10周年を祝うかのように盛大に花火が打ち上げられ、甲子園の夜空を華々しく彩った。
すでにエンディングのような雰囲気だが、この日のあいみょんにはまだどうしてもやらないといけないことがあった。
「私はこの西宮に生まれて、西宮でシンガーソングライターになることに憧れて、ギター一本持って上京して、ここで弾き語りができて、こうやって心強いバンドと一緒にまた地元に帰って来られて、すごく嬉しいなと思いました。バンドで甲子園に立つのも夢やったし、花火が上がるのも夢やったし」「一つずつ一つずつ、小さな夢をこれからも叶えていきたい。でも4年前に一つだけ甲子園に置いてきた夢があります。今日は世界一の歌声を聴きたいと思ってるんですけど、準備はいいですか？みんなで一緒に歌いましょう！」と言って披露されたのは「君はロックを聴かない」。
2022年はまだコロナ禍の影響で声を出すことができず、この曲で合唱ができなかったことが「4年前に置いてきた夢」だった。しかし、この日は4年分の想いを込めた大合唱が起きて、あいみょんがうっすら涙ぐむ場面も。また一つ、大切な夢が叶ったメモリアルな瞬間となった。
「10年経ってもまだまだ尽きない好奇心とひらめきを頼りに、これからも音楽を楽しみながら、悩みながら、進んでいけたらなと思っています。欲を言えば、そこにみんなが付き合ってくれたらもっと嬉しいです。これからもよろしくお願いします！」と挨拶をして、ラストは泡のような大量のシャボン玉に包まれた「今夜このまま」で大団円。
その後もあいみょんはゴンドラに乗って場内を一周し、お馴染みの「健康第一、家内安全、その次あいみょん！」で締めくくると、終演後にはメジャーデビュー日の11月30日も含む日本武道館2デイズと、来年からのアリーナ・ツアーの開催を発表。最後に、ステージを降りたあいみょんがビールの缶を開ける音と、「乾杯！美味すぎる！」という声が場内に響き渡るまで、決して飾ることのない、西宮が生んだスターの記念すべき凱旋公演だった。
文：金子厚武
※セットリストは以下の通り。
7月15日セットリスト
1.マリーゴールド
2.マシマロ
3.愛を知るまでは
4.ノット・オーケー
5.ビーナスベルト
6.ハッピー
7.青春と青春と青春
8.スケッチ
9.ポプリの葉
10.姿
11.ミニスカートとハイライト
12.愛を伝えたいだとか
13.朝陽
14.生きていたんだよな
15.風のささやき
16.ジェニファー
17.駅前喫茶ポプラ
18.裸の心
19.ざらめ
20.夜行バス
21.真夏の夜の匂いがする
22.夢追いベンガル
23.貴方解剖純愛歌〜死ね〜
24.君はロックを聴かない
25.今夜このまま