7月20日、“海の日”に恵比寿に降り立ったのは、ディズニー映画の主人公・モアナだ。

同日開催されたのは、31日に公開する映画『モアナと伝説の海』のジャパンプレミアイベント。オーディションを勝ち抜き、モアナを演じたキャサリン・ランガイアと、相方のマウイ役を演じる、世界的スターのドウェイン・ジョンソンが来日してファンを沸かせた。

「同映画はディズニー作品で、2017年にアニメ版が公開されてヒットし、2024年に続編が公開。そして今作はその実写版です。ドウェイン・ジョンソンさんは、もともとレスラー出身で俳優に転向。『ワイルド・スピード』シリーズなど数々の人気ハリウッド映画に出演し、その地位を確固たるものにしました。自身でエナジードリンクやアルコールブランドを立ち上げるなどビジネスマンとしての才能もあり、2022年には年収が300億円となり『世界で最も稼いだ俳優』となりました。

日本版の声優では、初来日したランガイアさんと同じ19歳のガールズグループ『ME:I』・TSUZUMIさんがモアナを担当し、歌舞伎俳優の尾上松也さんがマウイ役を務めています。

イベントには日米4人のキャストが勢ぞろいし、会場は興奮の渦に包まれました。ディズニー映画では『トイ・ストーリー5』が7月3日の公開以来、興行収入72億円を突破するヒットを記録しており、続く『モアナ』にも大きな期待が寄せられています」（映画ライター）

イベントに参加したファンはこう振り返る。

「抽選に当選した人だけが会場に入れたのですが、外れたファンも300人ほど会場周辺に集まっていました。警備は厳重で、キャストの導線には黒幕が張られ、一般の人が近づけないようになっていたんです。

それでもジョンソンさんは、サインを求める出待ちファンのもとへ自ら歩み寄り、一人ひとりに丁寧に対応していました。さらに、集まったファンにサプライズでムビチケをプレゼントすると発表し、大歓声が上がっていましたね。Instagramのフォロワー数3.8億人超を誇る彼は、来日の様子もSNSで発信していて、日本への愛情が伝わってきました」

この夏、実写版『モアナ』が大きな“波”を起こせるか注目だ。