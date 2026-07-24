ティム・バートン没入型展覧会11・25開幕、『チャーリーとチョコレート工場』『シザーハンズ』の世界へ
映画監督ティム・バートンの世界観を体感できる没入型展覧会「ティム・バートンのラビリンス」が、11月25日から2027年2月21日まで、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催されることが決定した。2022年にスペイン・マドリードで開幕し、世界5ヶ国8都市を巡回、累計100万人以上を動員した話題の展覧会が、日本およびアジアに初上陸する。
【画像】ティム・バートンのポートレートや展示会場内の写真
本展は、『シザーハンズ』『ビートルジュース』『チャーリーとチョコレート工場』『スウィーニー・トッド』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』など、ティム・バートン監督が手がけた数々の名作の世界を立体的な空間演出で再現。来場者は決められた順路ではなく、自らルートを選びながら迷路のような空間を巡り、バートン作品の幻想的な世界へ入り込むことができる。
最大の見どころは、ティム・バートン本人が手がけた200点以上のオリジナルスケッチ。多くが日本初公開となり、映画監督であると同時にアーティストとしても活動するバートンの創作のルーツに触れられる貴重な機会となる。
ティム・バートンは、カリフォルニア州バーバンク生まれ。『シザーハンズ』『ビートルジュース』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『チャーリーとチョコレート工場』『アリス・イン・ワンダーランド』など数々の作品を生み出し、その独創的な映像美とダークファンタジーの世界観で世界中のファンを魅了してきた。映画監督として活躍する以前からドローイングや絵画、写真など幅広い創作活動を続けており、本展ではその芸術性も存分に堪能できる。
ティム・バートン関連の展覧会が日本で開催されるのは約10年ぶり。彼の頭の中を迷宮のように旅する、新感覚の没入型アート体験ができそうだ。
【画像】ティム・バートンのポートレートや展示会場内の写真
本展は、『シザーハンズ』『ビートルジュース』『チャーリーとチョコレート工場』『スウィーニー・トッド』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』など、ティム・バートン監督が手がけた数々の名作の世界を立体的な空間演出で再現。来場者は決められた順路ではなく、自らルートを選びながら迷路のような空間を巡り、バートン作品の幻想的な世界へ入り込むことができる。
ティム・バートンは、カリフォルニア州バーバンク生まれ。『シザーハンズ』『ビートルジュース』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『チャーリーとチョコレート工場』『アリス・イン・ワンダーランド』など数々の作品を生み出し、その独創的な映像美とダークファンタジーの世界観で世界中のファンを魅了してきた。映画監督として活躍する以前からドローイングや絵画、写真など幅広い創作活動を続けており、本展ではその芸術性も存分に堪能できる。
ティム・バートン関連の展覧会が日本で開催されるのは約10年ぶり。彼の頭の中を迷宮のように旅する、新感覚の没入型アート体験ができそうだ。