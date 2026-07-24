ノーラン批判を繰り返したイーロン・マスク、年内に“史実に忠実”なAI製『オデュッセイア』を公開すると発表
クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』の配役をめぐり、たびたび批判を展開していたイーロン・マスク。自社のAI画像・動画生成ツール「Grok Imagine」を用いて、史実に忠実な『オデュッセイア』を長編映画として公開する考えを明らかにした。
【動画】イーロン・マスク、AI生成版『オデュッセイア』全編制作を宣言
テスラおよびスペースXのCEOであり、Xを所有するマスクは、現地時間7月22日に自身のXアカウントを更新。XユーザーがAIで生成した『オデュッセイア』の一場面をシェアしたうえで、「今年が終わる前に、Grok Imagineが歴史的に正しくホメロスの芸術に忠実な『オデュッセイア』の長編映画を制作する予定です」と宣言した。
巨匠ノーラン監督の新作『オデュッセイア』は、紀元前8世紀から前7世紀頃に作られたとされるホメロスの叙事詩「オデュッセイア」を基に、トロイア戦争の英雄オデュッセウスが家族の元へ戻るまでの10年に及ぶ壮大な旅路が描かれる。
マスクはキャスティングが明らかになり始めた頃から、「クリス・ノーランは品位を失った」「クリス・ノーランはギリシア人を侮辱した」などと投稿し、監督や作品を非難して物議を醸した。
なお、9月に公開を予定している日本に先駆け、アメリカ等で一足先に公開されたノーラン監督の『オデュッセイア』は、公開初週末に世界で2億6400万ドル超を稼ぎ出すなど、大ヒットを記録。また映画レビュー集積サイトRotten Tomatoesでは、批評家からの支持率94％、観客からの支持率97％を獲得するなど、高い評価を受けている。
【動画】イーロン・マスク、AI生成版『オデュッセイア』全編制作を宣言
テスラおよびスペースXのCEOであり、Xを所有するマスクは、現地時間7月22日に自身のXアカウントを更新。XユーザーがAIで生成した『オデュッセイア』の一場面をシェアしたうえで、「今年が終わる前に、Grok Imagineが歴史的に正しくホメロスの芸術に忠実な『オデュッセイア』の長編映画を制作する予定です」と宣言した。
マスクはキャスティングが明らかになり始めた頃から、「クリス・ノーランは品位を失った」「クリス・ノーランはギリシア人を侮辱した」などと投稿し、監督や作品を非難して物議を醸した。
なお、9月に公開を予定している日本に先駆け、アメリカ等で一足先に公開されたノーラン監督の『オデュッセイア』は、公開初週末に世界で2億6400万ドル超を稼ぎ出すなど、大ヒットを記録。また映画レビュー集積サイトRotten Tomatoesでは、批評家からの支持率94％、観客からの支持率97％を獲得するなど、高い評価を受けている。