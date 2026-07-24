「映画ドラえもん」46作目公開決定 舞台は19世紀のイギリス・ロンドン【のび太の蒸気時間車】
【モデルプレス＝2026/07/24】『映画ドラえもん』シリーズの最新作『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』が、2027年春に公開することが決定。あわせてティザー映像とビジュアルも解禁された。
【写真】NiziU、ドラえもんと「CanCam」表紙で共演
南極、宝島、月、恐竜の世界、宇宙、そして空に浮かぶ理想郷と、様々な場所を舞台に大冒険を繰り広げてきた『映画ドラえもん』シリーズ。2月に公開されたシリーズ45作目『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年公開の名作を再映画化し大きな話題を呼んだ。その勢いはとどまることなく、週末観客動員ランキングでは6週連続第1位を記録。子どもから大人まで幅広い世代を魅了し、ロングランヒットを達成した。
そしてこの度、『映画ドラえもん』シリーズの最新作が、2027年春に公開決定。記念すべき46作目のタイトルは、『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』。本作の舞台は、19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーだ。
そんな本作の監督を務めるのは、TVアニメ「ドラえもん」に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して『映画ドラえもん』シリーズ初参加となる。本作について、森山は「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、観て、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています。2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と、作品に込めた思いや、子どもの頃に抱いたドラえもんへの憧れを交えながら、公開への期待を語っている。
また、脚本を手掛けるのは、劇団「ヨーロッパ企画」の代表として、舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした数々の人気作を生み出してきた上田誠。舞台のほか、映画やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍し、TVアニメ「ドラえもん」では2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当している。本作の脚本を担当するにあたり、「ドラえもんたちと時間旅行に出れるなんて！」と喜びの一言。19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれたという、いわば『時間のふるさと』だからです。時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語った。
【時間】【誰にでも等しく流れているもの】【時が流れるからこそ 未来がある】――。さらに、原作にも登場するドラえもんの印象的なセリフ【未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから】という英語ナレーションが流れる中、姿を現す書斎。「きせかえカメラ」や「タイムマシン」といった見覚えのあるひみつ道具のデッサンが次々と映し出され、その中で本作のキーとなる蒸気機関車ならぬ「蒸気時間車」の姿も。そして最後に描かれるのは、19世紀のイギリスを象徴するシルクハットとケープに身を包んだドラえもん。これから始まる冒険を予感させる壮大な世界観を描き出したスーパーティザー映像が完成した。
さらに、蒸気機関車に乗ったドラえもんのビジュアルも解禁。大小さまざまな歯車が噛み合うノスタルジックな背景の中、19世紀のイギリスファッションに身を包み、蒸気機関車に乗って笑顔で手を振るドラえもん。過去と未来をつなぐタイムトラベルを思わせる不思議な空間となっている。果たしてドラえもんとのび太たちは、ロンドンを舞台にどのような冒険を繰り広げるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NiziU、ドラえもんと「CanCam」表紙で共演
◆「映画ドラえもん」46作目公開決定
南極、宝島、月、恐竜の世界、宇宙、そして空に浮かぶ理想郷と、様々な場所を舞台に大冒険を繰り広げてきた『映画ドラえもん』シリーズ。2月に公開されたシリーズ45作目『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年公開の名作を再映画化し大きな話題を呼んだ。その勢いはとどまることなく、週末観客動員ランキングでは6週連続第1位を記録。子どもから大人まで幅広い世代を魅了し、ロングランヒットを達成した。
そんな本作の監督を務めるのは、TVアニメ「ドラえもん」に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して『映画ドラえもん』シリーズ初参加となる。本作について、森山は「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、観て、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています。2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と、作品に込めた思いや、子どもの頃に抱いたドラえもんへの憧れを交えながら、公開への期待を語っている。
また、脚本を手掛けるのは、劇団「ヨーロッパ企画」の代表として、舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした数々の人気作を生み出してきた上田誠。舞台のほか、映画やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍し、TVアニメ「ドラえもん」では2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当している。本作の脚本を担当するにあたり、「ドラえもんたちと時間旅行に出れるなんて！」と喜びの一言。19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれたという、いわば『時間のふるさと』だからです。時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語った。
◆「映画ドラえもん」世界観を表現したスーパーティザー映像も解禁
【時間】【誰にでも等しく流れているもの】【時が流れるからこそ 未来がある】――。さらに、原作にも登場するドラえもんの印象的なセリフ【未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから】という英語ナレーションが流れる中、姿を現す書斎。「きせかえカメラ」や「タイムマシン」といった見覚えのあるひみつ道具のデッサンが次々と映し出され、その中で本作のキーとなる蒸気機関車ならぬ「蒸気時間車」の姿も。そして最後に描かれるのは、19世紀のイギリスを象徴するシルクハットとケープに身を包んだドラえもん。これから始まる冒険を予感させる壮大な世界観を描き出したスーパーティザー映像が完成した。
◆「映画ドラえもん」ドラえもんのビジュアル解禁
さらに、蒸気機関車に乗ったドラえもんのビジュアルも解禁。大小さまざまな歯車が噛み合うノスタルジックな背景の中、19世紀のイギリスファッションに身を包み、蒸気機関車に乗って笑顔で手を振るドラえもん。過去と未来をつなぐタイムトラベルを思わせる不思議な空間となっている。果たしてドラえもんとのび太たちは、ロンドンを舞台にどのような冒険を繰り広げるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】